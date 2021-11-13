«Достал козырь»: Стас Костюшкин в «Шоумаскгоон» назвал первый секс-символ российской эстрады

Стас Костюшкин в шоу «Шоумаскгоон» давно имеет почетное звание «Король дна». Ведущие шутят, что у артиста есть единственный шанс на победу: если все конкуренты снимутся с соревнования.

Но исполнитель не теряет надежду и каждый раз зажигает на сцене так, что участники пускаются в пляс, а иногда стыдливо отводят глаза. В восьмом выпуске стесняться пришлось Юлии Паршуте, когда Костюшкин сбросил рубашку и заиграл накаченными мышцами, исполняя песню «Мадонна».

Сам же конкурсант, надеясь на снисхождение Ларисы Долиной, обращался со сцены исключительно к ней.

«Hо лишь коснусь стекла pукой

И тут же тает обpаз твой, Мадонна.

Глаза закpою снова мне,

Вода pисует на окне

Печаль твою… Лариса»

Надо признать: выступление отличное, а сам Стас в прекрасной физической форме

«Достал козырь», — единогласно признали ведущие.

Тимур Родригез отметил, что «впервые принудительно посмотрел мужскую стриппластику, и не был к этому готов».

«Ты испугался, что тебе понравилось?» — отшутился Костюшкин.

А вот Кирилл Туриченко оказался растерян.

«Я впервые увидел, что у человека больше кубиков на прессе, чем обычно. Ты животное какое-то и ты пугаешь детей на третьем ряду!» — намекнул Туриченко на Анкудинову.

Но по ходу дела Диану не напугать.

«Стас открытый и очень здоровский. Я очень рада, что ты появился в моей жизни. Я тебя никуда не отпущу», — сказала Диана.

Сам Костюшкин признался, что его стриптиз — исключительно для Ларисы Долиной.

«Мне предлагали раздеться в каждой передаче. Но я сказал — только когда придет Лариса Александровна, — и тут же объяснил, почему — Когда я был чуть-чуть моложе 63-х, я смотрел передачи с вами и могу сказать, что вы — это первый секс-символ российской эстрады».

Долина признание оценила.

«Слава богу, что не последний», — отметила Долина.

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