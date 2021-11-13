Как вписать винтаж в современный интерьер
Видео
Как одеться на новогодний корпоратив
Видео

Ларисе Долиной припомнили розовые лосины на «Шоумаскгоон»

Артистка предпочла сделать вид, что не помнит такого наряда.

Ларисе Долиной припомнили розовые лосины на «Шоумаскгоон»
Ларисе Долиной припомнили розовые лосины на «Шоумаскгоон». Фото: НТВ

13 ноября на НТВ восьмой выпуск шоу «Шоумаскгоон». Уже на следующей неделе, 20 ноября, финал первого сезона. А значит, будет определен победитель. Пока турнирная таблица выглядит так:

«Шоумаскгоон»
Турнирная таблица «Шоумаскгоон». Фото: кадр с видео

На этот раз гостем шоу стала Лариса Долина.

Тимур Батрутдинов стазу же спросил у артистки, почему она пришла без маски оленя? На эту шутку певица только рассмеялась и заняла свое почетное место.

Первой выступала Юлия Паршута.

«Сразу слышно, на сцене была актриса, а не просто вокалистка. Она прожила и сыграла эту песню. Сегодня когда слушаешь, как поешь молодежь, вообще непонятно на каком языке они поют.

Порадовала от души», — прокомментировала выступление Лариса Долина.

Пока Паршута объясняла, какой смысл вложила в свое выступление, Стас Костюшкин отправился к Ларисе Долиной. К визиту артистки он подготовился заранее, купил цветы и вспомнил про ее розовые лосины.

«Все мы помним, как вы стояли в розовых лосинах. Судите честно. Но даже если вы и будете судить максимально честно, это уже не поможет», — пошутил Костюшкин.

Лариса Долина предпочла сделать вид, что никаких розовых лосин она не помнит.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!

Тэги

«Шоумаскгоон»ДолинаСтас Костюшкин