Ларисе Долиной припомнили розовые лосины на «Шоумаскгоон»

13 ноября на НТВ восьмой выпуск шоу «Шоумаскгоон». Уже на следующей неделе, 20 ноября, финал первого сезона. А значит, будет определен победитель. Пока турнирная таблица выглядит так:

На этот раз гостем шоу стала Лариса Долина.

Тимур Батрутдинов стазу же спросил у артистки, почему она пришла без маски оленя? На эту шутку певица только рассмеялась и заняла свое почетное место.

Первой выступала Юлия Паршута.

«Сразу слышно, на сцене была актриса, а не просто вокалистка. Она прожила и сыграла эту песню. Сегодня когда слушаешь, как поешь молодежь, вообще непонятно на каком языке они поют. Порадовала от души», — прокомментировала выступление Лариса Долина.

Пока Паршута объясняла, какой смысл вложила в свое выступление, Стас Костюшкин отправился к Ларисе Долиной. К визиту артистки он подготовился заранее, купил цветы и вспомнил про ее розовые лосины.

«Все мы помним, как вы стояли в розовых лосинах. Судите честно. Но даже если вы и будете судить максимально честно, это уже не поможет», — пошутил Костюшкин.

Лариса Долина предпочла сделать вид, что никаких розовых лосин она не помнит.

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