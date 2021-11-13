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Конкуренция Волочковой: Агата Муцениеце показала отличную растяжку на «Ледниковом периоде», а Тарасова не оценила

Илья Авербух эмоционально обнял экс-жену Павла Прилучного.

Конкуренция Волочковой: Агата Муцениеце показала отличную растяжку на «Ледниковом периоде», а Тарасова не оценила
Конкуренция Волочковой: Агата показала отличную растяжку на «Ледниковом периоде», а Тарасова не оценила. Фото: Максим Ли/Первый канал

Агата Муцениеце в седьмом выпуске «Ледникового периода» примерила на себя образ женщины-кошки. Экс-супруга Павла Прилучного очень старалась. Агата пыталась придать образу дерзости и старательно раскидывала ноги.

Александр Энберт и Агата Муцениеце номер отказали без ошибок, но оваций судей не снискали. Первым суровым критиком стала Татьяна Тарасова.

Общий балл пары — 11,82.

«Прекрасная музыка, все мы смотрели, все мы знаем и много лет назад любили, но больше одного раза это любить нельзя. А музыка прекрасная. Сегодня музыка сама по себе, они сами по себе. Не попадают в  главные точки и усиления, раз, два, пять, десять не попадают. И это перестает тебя держать.

Мне очень жаль, что у вас так получилось», — сурово отметила Татьяна Тарасова.

Агата Муцениеце и Александр Энберт
Агата Муцениеце и Александр Энберт.
Фото: Максим Ли/Первый канал

А вот Регина Тодоренко увидела, что в паре «есть химия».

«Пара очень страстная и эротичная», — сказала телеведущая.

Агата Муцениеце и Александр Энберт
Агата Муцениеце и Александр Энберт.
Фото: Максим Ли/Первый канал

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«Ледниковый период»Агата МуцениецеТатьяна Тарасова