«У меня был просто припадок»: Татьяна Тарасова разнесла выступление Никиты Преснякова

В шестом выпуске «Ледникового периода» Никита Пресняков и Наталья Забияко были в номинации на выбывании. Зрители спасли пару и теперь они очень стараются. Но номер оказался далеко не идеальным. Илья Авербух сразу же отметил, что артист заметно нервничал.

Средний балл за номер — 11,70.

«Наверно если бы это было начало проекта, я бы поставил выше оценку. Но я в общем то не вдохновлен», — сказал Михаил Галустян.

«Было очень хорошее начало и хороший финал. Но остальное совершенно необязательно было смотреть. В номере ты должен понять кто есть кто, почему этот жест, а не другой.

Если ты не понимаешь, значит что-то не так. А было е так, было много грязи внутри, все время спотыкались.

Толи очень много Никиты, который старается и много катается один.

У меня был просто припадок от некоторых моментов. Но я хочу сказать, что ты очень большой молодец и не боюсь этого сказать.

Я очень люблю твою маму. Знаю, что ты не любишь, когда говорят о родственниках, а я люблю. Я обожаю твою бабушку и вся страна обожает. И вот это упорство и желание делать и учиться сложному, это в твоей крови от них», — сказала Татьяна Тарасова.