«У меня был просто припадок»: Татьяна Тарасова разнесла выступление Никиты Преснякова

В шестом выпуске «Ледникового периода» Никита Пресняков и Наталья Забияко были в номинации на выбывании. Зрители спасли пару и теперь они очень стараются. Но номер оказался далеко не идеальным. Илья Авербух сразу же отметил, что артист заметно нервничал.
Средний балл за номер — 11,70.
«Наверно если бы это было начало проекта, я бы поставил выше оценку. Но я в общем то не вдохновлен», — сказал Михаил Галустян.
«Было очень хорошее начало и хороший финал. Но остальное совершенно необязательно было смотреть. В номере ты должен понять кто есть кто, почему этот жест, а не другой.
Если ты не понимаешь, значит что-то не так. А было е так, было много грязи внутри, все время спотыкались.
Толи очень много Никиты, который старается и много катается один.
У меня был просто припадок от некоторых моментов. Но я хочу сказать, что ты очень большой молодец и не боюсь этого сказать.
Я очень люблю твою маму. Знаю, что ты не любишь, когда говорят о родственниках, а я люблю. Я обожаю твою бабушку и вся страна обожает. И вот это упорство и желание делать и учиться сложному, это в твоей крови от них», — сказала Татьяна Тарасова.
Татьяна Навка тоже отметила, что кому-то дано природой кататься. Человек встал и покатился. А вот Никите приходится нелегко.
«Ты такой молодец, что ты напревал на все стереотипы, на свой рост. Наверно сегодня был не ваш лучший номер. У вас были очень крутые и забойные номера», — заключила татьяна Навка.
После номера Никита Пресняков признался, что ему обидно за себя, что не получается выступить на максимуме.
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