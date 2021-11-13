Опять неудача: Бородина еле сдержала слезы после досадного падения в «Ледниковом периоде»

Телеведущая отлично откатала весь номер, а под конец упала сама и сбила с ног партнера

Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев — одна из самых ярких пар проекта «Ледниковый период». За ними пристально следят, их критикуют, но за них и болеют больше всего. В седьмом выпуске шоу пара представит номер по мотивам мюзикла «Обыкновенное чудо».

Еще до выхода на сцену Ксения делится впечатлениями, говорит, что всегда мечтала быть известным человеком, выходить на сцену, но никогда не думала, что окажется на льду.

А вот ее партнер наоборот с детства грезил фигурным катанием добился свей цели.

«А еще мечтал организовать приют для бездомных животных. Ну и для себя домик за городом, большая семья, детишки, собаки, кошки», — рассказывает чемпион.

Кстати, про большую семью мысли у пары сходятся. Ксения тоже призналась, что мечтает о большой семье, а еще о хорошей машине.

Номер пары был отличным. Как отметили судьи, это рекорд Ксении. Она впервые с начала проекта больше времени провела в воздухе, чем на льду. Но под конец вышла досадная ошибка. Ксения упала и свалила за собой партнера.

Телеведущая нашла в себе силы докататься до конца, но очень расстроилась.

«Плохо вышла с выхода, опоздали на бабочку», — говорит Илья Авербух паре.

Оценки стоило ждать небольшие, но ситуацию спасла Регина Тодоренко, которая на это раз была среди членов жюри. Она поставила максимальный балл и общий итог составил 11.64 балла.

«Иногда люди строго судят больших артистов, которых знает вся страна. У Ксюши большой бэграунд. Она строгая и бескомпромиссная в других проектах, а на льду она уязвимая, трепетная и трогательная, какой ее не привыкли видеть. Но мы ее знаем первой и поэтому судим строго. Я испытала это на себе. В прошлом сезоне с этим столкнулась Оля Бузова. Человек два месяца на льду. Я понимаю, как тебе тяжело. Тебя чуть что сразу же осудят», — говорит Регина Тодоренко.

Татьяна Тарасова отметила, что номер был очень хороший, но на льду все бывает. Можно один раз спотыкнуться и перейти с 1 места на 10-е.

«Так бывает, ну упали. Слава Богу не разбились, поэтому не надо себя винить», — заключила Тарасова.

Перед уходом из студии Ксения и Дмитрий все таки выполнили ту самую роковую поддержку идеально. Партнер Ксении постарался ее поддержать и заверить, что все будет хорошо, главное не сдаваться.

«Я хочу сказать всем огромное спасибо за поддержку», — сказала телеведущая сквозь слезы.

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