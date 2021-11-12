«Жизнь других» в Кейптауне: сколько стоит образование, жилье и какие зарплаты

Тут очень красиво, но очень небезопасно. В этом городе издают законы, по которым живет вся страна, но в некоторых районах царит полнейшее беззаконие. Какой же Кейптаун на самом деле — выясняла Жанна Бадоева в шоу «Жизнь других».

Я побывала на страусиной ферме и узнала, что страусы — опасные животные, могут одним ударом своего ногтя на ноге распороть человеку брюхо. В одном страусином яйце содержится столько же белка и желтка, сколько в 20 куриных яйцах, им можно накормить 10 человек, но прежде чем его вскрыть, понадобится пила: скорлупа очень прочная. Страусиное яйцо стоит 19 долларов за штуку. А килограмм страусиного мяса — 2,75 доллара. Стейк из страуса — популярное блюдо в Кейптауне, в мясе птицы почти нет жира, а значит, оно диетическое.

Самая популярная профессия в Кейптауне — охранник. Чтобы получить лицензию, достаточно пройти 3-недельные курсы за 110 долларов. Зарплата у охранников хорошая, поэтому можно быстро отработать вложенные в учебу деньги. На курсах учат не только, как обращаться с дубинкой, металлоискателем и наручниками, но и как стирать и гладить свою форму, потому что внешний вид охранника едва ли не важнее, чем его профессиональные качества.

Поступить в местный университет легко — нужно очень хорошо закончить школу. Образование стоит около 4000 долларов в год. Умные, но малообеспеченные студенты могут претендовать на стипендию.

Учитель в ЮАР зарабатывает около 700 долларов, повар — от 200 до 1200, юристы — 700–1000 долларов в месяц.

Кейптаун поделен не просто на разные районы, а на разные миры. Есть очень бедные районы, жителям которых никогда не хватит денег на страусиный стейк, к примеру. Из мясного они могут позволить себе только коровьи кишки и бараньи головы. Вроде бы и мир изменился, и люди стали современными, однако цвет кожи для жителей Кейптауна – это по-прежнему самая большая проблема. Родители белых детей ни за что не позволят связать им жизнь с человеком другой расы.

«Жизнь других», Первый канал, воскресенье, 10:15

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