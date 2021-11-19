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Поединки в «Голосе-10»: представляем участников четырех команд юбилейного сезона — им от 17 до 50 лет

В десятом сезоне «Голоса» завершился веселый этап слепых прослушиваний, где наставники задорно хлопают по красным кнопкам и дерутся за артистов. Впереди крутой поворот.

Поединки в «Голосе-10»: представляем участников четырех команд юбилейного сезона — им от 17 до 50 лет
Александр Градский. Фото: Первый канал

На этапе поединков начнется первый отсев вокалистов и вокалисток, в ходе которого тренеры еще могут спасать их, забирая к себе в команду. На кого стоит обратить внимание и кто вообще выйдет на сцену, объясняет «Телепрограмма».

Команда Билана

Ильхом Тагиров. Фото: Первый канал
Ильхом Тагиров. Фото: Первый канал

Фаворит: Собравший необычайный интернационал под своим крылом Дима наверняка доверится мужчинам. В его коллективе их большинство. И одним из самых ярких бриллиантов выглядит Ильхом Тагиров (27 лет) из Душанбе.

Его выступление с песней Dream a Little Dream of Me Оззи Нельсона впечатлило четырех наставников, а в Youtube набрало порядка 800 тыс. просмотров. По профессии Ильхом — переводчик с китайского, он даже пробовался в «Голос» в Китае, но не прошел. Так что в России есть шанс взять реванш у проекта и реализовать себя сполна.

Средний возраст: 28 лет

Состав команды: Элина Пан, Ольга Кузнецова и Любовь Кузнецова, Максим Завидия, Ильхом Тагиров, Рустим Бахтияров, Ернар Садирбаев, Адилет Жумамбеков, Флора Бичахчян, Ольга Баландина, Никита Бысюк, Давид Ванесян, Максим Юдин.

Команда Агутина

Карина Купер. Фото: Первый канал
Карина Купер. Фото: Первый канал

Фаворит: Карина Купер, несмотря на довольно молодой возраст (32 года), уже успела подковаться у опытнейших зарубежных педагогов — в 19 лет улетела в США по программе обмена студентами и училась у Николаса Купера, работавшего с Селин Дион и Бейонсе.

Неплохо освоила английский, выступая в джаз-клубах Лос-Анджелеса, и научилась правильно дышать и петь, не обращая внимания на астму. Опыт и уверенность в себе могут помочь Карине добраться до финала. Вопрос только в том, доверит ли русский зритель голоса девушке, улетевшей из Саратова в Америку?

Средний возраст: 26 лет

Состав команды: Артур Богданов, Тамара Кутитдзе, Иван Харьковский, Арина Данилова, Диана Оболашвили, Юрий Навроцкий, Александр Ли, Ана Агрба, Елизавета Шарипова, Карина Купер, Олеся Полищук, Вячеслав Явкин.

Команда Градского

Алишер Каримов. Фото: Первый канал
Алишер Каримов. Фото: Первый канал

Фаворит: Александр Борисович уже признавался, что после первого этапа примерно представляет, кто из его команды окажется в финале. И ставку мэтр будет делать как всегда на мужчин магомаевского типажа — баритоны, исполняющие романсы и советскую эстраду.

В этом ключе главным претендентом на победу смотрится Алишер Каримов (35 лет). Громадный и статный казах, умеющий и «Синюю вечность» спеть, и итальянскую оперу. Харизма и нестандартный имидж индейца-исполина при правильно подобранном репертуаре могут стать только подспорьем.

Средний возраст: 31 год

Состав команды: Мирослава Кочева, Марина Моисеева, Адильхан Макин, Роман Графов, Эстер Устаева, Юлия Коваль, Юлия Курганова, Полина Клинникова, Алишер Каримов, Татьяна Качурина, Самвел Азатян, Ника Харгиянова, Виктор Кириллов.

Команда Пелагеи

Дарья Копейкина. Фото: Первый канал
Дарья Копейкина. Фото: Первый канал

Фаворит: Пелагея ни разу не выигрывала взрослый «Голос», хотя участвует в нем уже 10 лет. Может, в этот раз повезет? По крайней мере, в команде певицы есть колоритнейшая Дарья Копейкина: 17-летний оренбургский пуховой платочек из Орска, бровастая красавица с потрясающим голосом, полуфиналистка отбора на «Детское «Евровидение-2017».

Девушка учится в Гнесинке, обладает незаурядным вокалом и редкой для современного шоу-бизнеса самобытной подачей на сцене. Зрители по достоинству оценили «Хаву Нагилу» от Даши и посмотрели этот номер со слепых прослушиваний в Youtube без малого 1 млн раз.

Средний возраст: 26 лет

Состав команды: Екатерина Цымлова, Юлия Бабак, Юлия Плаксина, Вероника Мохирева, Василий Боджгуа, Александр Волкодав, Наталия Соболева, Светлана Малюткина, Дарья Копейкина, Максим Дмитриев, Александр Шпагин, Алий Тлюняев.

В каждом баттле двое представителей одной команды исполняют вместе одну песню и в следующий этап проходит лучший по мнению наставника. При этом каждый вокальный тренер может спасти двух выбывающих, взяв к себе в команду.

  • «Голос»
  • Пятница/21.30

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«Голос-10»Александр ГрадскийГолосДима БиланЛеонид АгутинПелагея