Поединки в «Голосе-10»: представляем участников четырех команд юбилейного сезона — им от 17 до 50 лет

На этапе поединков начнется первый отсев вокалистов и вокалисток, в ходе которого тренеры еще могут спасать их, забирая к себе в команду. На кого стоит обратить внимание и кто вообще выйдет на сцену, объясняет «Телепрограмма».

Команда Билана

Фаворит: Собравший необычайный интернационал под своим крылом Дима наверняка доверится мужчинам. В его коллективе их большинство. И одним из самых ярких бриллиантов выглядит Ильхом Тагиров (27 лет) из Душанбе.

Его выступление с песней Dream a Little Dream of Me Оззи Нельсона впечатлило четырех наставников, а в Youtube набрало порядка 800 тыс. просмотров. По профессии Ильхом — переводчик с китайского, он даже пробовался в «Голос» в Китае, но не прошел. Так что в России есть шанс взять реванш у проекта и реализовать себя сполна.

Средний возраст: 28 лет

Состав команды: Элина Пан, Ольга Кузнецова и Любовь Кузнецова, Максим Завидия, Ильхом Тагиров, Рустим Бахтияров, Ернар Садирбаев, Адилет Жумамбеков, Флора Бичахчян, Ольга Баландина, Никита Бысюк, Давид Ванесян, Максим Юдин.

Команда Агутина

Фаворит: Карина Купер, несмотря на довольно молодой возраст (32 года), уже успела подковаться у опытнейших зарубежных педагогов — в 19 лет улетела в США по программе обмена студентами и училась у Николаса Купера, работавшего с Селин Дион и Бейонсе.

Неплохо освоила английский, выступая в джаз-клубах Лос-Анджелеса, и научилась правильно дышать и петь, не обращая внимания на астму. Опыт и уверенность в себе могут помочь Карине добраться до финала. Вопрос только в том, доверит ли русский зритель голоса девушке, улетевшей из Саратова в Америку?

Средний возраст: 26 лет

Состав команды: Артур Богданов, Тамара Кутитдзе, Иван Харьковский, Арина Данилова, Диана Оболашвили, Юрий Навроцкий, Александр Ли, Ана Агрба, Елизавета Шарипова, Карина Купер, Олеся Полищук, Вячеслав Явкин.

Команда Градского

Фаворит: Александр Борисович уже признавался, что после первого этапа примерно представляет, кто из его команды окажется в финале. И ставку мэтр будет делать как всегда на мужчин магомаевского типажа — баритоны, исполняющие романсы и советскую эстраду.

В этом ключе главным претендентом на победу смотрится Алишер Каримов (35 лет). Громадный и статный казах, умеющий и «Синюю вечность» спеть, и итальянскую оперу. Харизма и нестандартный имидж индейца-исполина при правильно подобранном репертуаре могут стать только подспорьем.

Средний возраст: 31 год

Состав команды: Мирослава Кочева, Марина Моисеева, Адильхан Макин, Роман Графов, Эстер Устаева, Юлия Коваль, Юлия Курганова, Полина Клинникова, Алишер Каримов, Татьяна Качурина, Самвел Азатян, Ника Харгиянова, Виктор Кириллов.

Команда Пелагеи

Фаворит: Пелагея ни разу не выигрывала взрослый «Голос», хотя участвует в нем уже 10 лет. Может, в этот раз повезет? По крайней мере, в команде певицы есть колоритнейшая Дарья Копейкина: 17-летний оренбургский пуховой платочек из Орска, бровастая красавица с потрясающим голосом, полуфиналистка отбора на «Детское «Евровидение-2017».

Девушка учится в Гнесинке, обладает незаурядным вокалом и редкой для современного шоу-бизнеса самобытной подачей на сцене. Зрители по достоинству оценили «Хаву Нагилу» от Даши и посмотрели этот номер со слепых прослушиваний в Youtube без малого 1 млн раз.

Средний возраст: 26 лет

Состав команды: Екатерина Цымлова, Юлия Бабак, Юлия Плаксина, Вероника Мохирева, Василий Боджгуа, Александр Волкодав, Наталия Соболева, Светлана Малюткина, Дарья Копейкина, Максим Дмитриев, Александр Шпагин, Алий Тлюняев.

В каждом баттле двое представителей одной команды исполняют вместе одну песню и в следующий этап проходит лучший по мнению наставника. При этом каждый вокальный тренер может спасти двух выбывающих, взяв к себе в команду.

