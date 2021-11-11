Строгое жюри: Лариса Долина придет в новый выпуск «Шоумаскгоон»

Новый выпуск «Шоумаскогоон» удивит зрителей не только яркими выступлениями певцов, но и настоящей звездой российской эстрады. Лариса Долина оценит таланты в эфире телеканала НТВ.
В восьмом выпуске «Шоумаскогоон» зрители услышат песни «Маленький принц», «Сияй» и Hello.
Продюсеры шоу каждый раз поражают технологиями расширенной реальности. В прошлый раз поклонникам запомнились выступления Кирилла Туриченко и Карины Кокс, а на этот раз организаторы обещают удивительный номер от Вячеслава Макарова.
А особенным подарком для всех поклонников шоу станет появление джазовой и эстрадной артистки Ларисы Долиной.
Напомним, ранее Филипп Киркоров чуть не поссорился с экс-солистом группы «Чай вдвоем». Поп-король заявил, что Стас Костюшкин не имеет никакого отношения к вокалу. Бывший муж Примадонны считает, что коллега больше похож на бодибилдера.
Восьмой выпуск шоу «Шоумаскгоон» выйдет в эфире НТВ 13 ноября в 20:20.
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