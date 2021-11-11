Малышева – о скандале вокруг «Жить здорово»: «Нужно, чтобы каждый дурак не пОнял, а понЯл»

Елена Малышева часто критикуют за то, что в программе «Жить здорово» она наглядно показывает болезни и человеческие органы. Многие считают, что такому контенту не место на телевидении.

Телеведущая, в свою очередь, так не считает. В интервью блогеру Надежде Стрелец она заявила, что, наоборот, совершила прорыв.

«Нужно очень просто рассказывать о сложном! Мой профессор из аспирантуры говорил, что научные статьи нужно писать так, чтобы каждый дурак не пОнял, а понЯл. И я рада, что мы можем объяснять проще».

При этом Малышева признает, что стала героем пародий благодаря гигантским макетам.

«Но это означает, что я просто известна и мы создали что-то собственное!» — подытожила доктор.

Напомним, однажды Елена Малышева станцевала в костюме матки и спела песню о роли и устройстве органа. Глава исполкома ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович назвал этот выпуск пропагандой пошлости.

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