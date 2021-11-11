«Синяя птица» расправит крылья в восьмой раз

21 ноября канал «Россия» покажет премьеру восьмого сезона Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица». Одаренные дети со всей страны попытаются поразить мэтров искусства: Николая Цискаридзе, Дениса Мацуева, Сергея Безрукова, Марину Неелову и Кирилла Рихтера.

Напомним, в этом конкурсе юные таланты могут заявить о себе вокалом или танцем, игрой на музыкальном инструменте, акробатическим трюком, художественным чтением и даже рэпом. Им еще не много лет, но уже завтра они будут представлять Россию на крупнейших международных площадках — в спорте, музыке и театре.

В новом сезоне к балетмейстеру Николаю Цискаридзе, пианисту-виртуозу Денису Мацуеву и актеру Сергею Безрукову присоединятся народная артистка России Марина Неелова и молодой, но уже признанный композитор Кирилл Рихтер. Но право голоса есть не только у звездных судей, но и у зрителей. Ведущей программы выступит Дарья Златопольская.

Не пропустите старт конкурса юных талантов «Синяя птица» — 21 ноября, в 18:40 на канале «Россия».

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