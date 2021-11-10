Лера Кудрявцева: «Авраам Руссо рассказал всю правду о разводе»

13 ноября в 14.00 в студию ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ придет Авраам Руссо. Певец откровенно расскажет о том, за что его чуть не убили, а также рассекретит пикантные подробности своего несостоявшегося развода.

Сладкоголосый певец Авраам Руссо пользовался популярностью у представительниц слабого пола с ранней юности. Подростком он пел в ресторане, чтобы обеспечить семью, и уже тогда его загадочная восточная внешность околдовывала девушек. Действие чар Авраама почувствовала на себе даже Кристина Орбакайте.

— Смотри, как бы это не закончилось третьим ребенком, — улыбается Руссо, вспоминая эту давнюю историю.

Как бы там ни было, женат Руссо не на Кристине, а на белокурой американке Мареле, которая родила ему двух очаровательных дочерей. Живут они в роскошном особняке, который больше похож на сказочный замок, чем на дом.

— Здесь все сделано по нашему заказу, специально для нас, — с любовью рассказывает об уютном семейном гнездышке Марела.

Их с Авраамом отношениям многие завидуют. Супруги не только женаты, но и венчаны, а для Авраама, который является человеком верующим, это очень важно.

Однако несколько лет назад певец сделал шокировавшее многих признание: они с Марелой разводятся. Обиженная Марела грозилась рассказать всю правду об их браке, а сам Руссо больше всего переживал, что не сможет видеть дочек, в которых души не чает.

Позже в СМИ появилась информация, что дочерей у певца не две, а больше, и Руссо пришлось пойти на крайние меры.

Ох как непросто быть женой популярного артиста! Нервы, мне кажется, должны быть железные. Поводов для ревности каждый день хоть отбавляй, особенно когда он возвращается после концерта домой с кучей букетов, записок и мягких игрушек, которые поклонницы так любят дарить своим кумирам.

Но Марела испытание популярностью мужа выдержала с достоинством. Может, поэтому им с Авраамом удалось сесть за стол переговоров и откровенно обсудить их брак.

К тому же на краю они уже однажды стояли. Когда в 2006 году на Авраама было совершено покушение, в результате которого он едва не погиб, Марела дежурила у его постели и делала все, чтобы любимый поскорее вернулся к нормальной жизни. Как и любая женщина, она была очень напугана, но не сбежала от мужа, а осталась с ним, как и обещала, «и в горе, и в радости». И даже если супругам случается спорить, они стараются идти на компромисс, чтобы сохранить то важное, что есть между ними.

— Пусть будет рот мой проклят, если я вру! — горячится певец, раскрывая свои самые личные тайны.

О том, в каких они с Марелой отношениях сейчас, Авраам честно мне рассказал. Не стал утаивать проблем, но в каком браке их нет? И разве существуют идеальные отношения, в которых никогда не бывает ссор? Главное — продолжать любить и смотреть, как писал Экзюпери, в одном направлении. А еще очень важно не иметь друг от друга секретов.

Главный секрет Авраама Руссо стоит один миллион рублей. Знают ли о нем Марела и самые близкие люди певца? Отважится ли Авраам быть откровенным до конца, как на исповеди?

Смотрите новый выпуск ток-шоу «Секрет на миллион» 13 ноября в 14.00 — и узнаете обо всем из первых уст.

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