Герои «Модного приговора»: двойник Пугачевой застряла в образе Примадонны, а муж «Киркоров» — против

Рассказываем о выпусках, которые выйдут в эфире Первого канала с 8 по 12 ноября.

Юбка все короче

Понедельник. Юбки и платья Елены с каждым годом становятся все короче. Дочь сетует на то, что мама выглядит слишком вульгарно для своего возраста. Прошли те времена, когда они ходили вместе на дискотеку. У внучки Лены даже язык не поворачивается назвать ее бабушкой.

Вадим, супруг Елены, наоборот считает: «Чем короче платья и глубже декольте — тем лучше». Елена запуталась и хочет найти золотую середину, чтобы всем (в первую очередь себе) угодить.

«Выбрал – терпи!»

Во вторник выпуск под названием «Выбрал – терпи!». Ольга и Иван вместе уже двадцать лет. Иван искренне верил в то, что вульгарный образ Ольги с годами станет более сдержанным. Но не тут-то было! Чем дальше, тем все откровеннее.

Ольга отвечает: «Я всегда была такой, я люблю притягивать внимание, и если ты, мой дорогой муж, хотел себе в жены серую мышку, то надо было такую и выбирать!»

«В жизни всегда носит черные балахоны!»

Среда. В студии друзья. Сергей (двойник Филиппа Киркорова) обвиняет Марию в том, что она застряла в образе Аллы Пугачевой. На мероприятиях Мария поет ее песни, а в жизни всегда носит черные балахоны. Даже друзья уже называют ее Машей Пугачевой. Сергей (Киркоров) за подругу переживает: «Пугачева должна оставаться на сцене, а в жизни будь собой!».

Героиня ненавидит ходить по магазинам и не умеет подбирать одежду под свои пышные формы. В середине программы стилист Инна Белова показала приложение «Виртуальный стилист», благодаря которому можно подобрать гардероб онлайн. А эксперт в сфере инновационных технологий Арсений Уралов продемонстрировал новейшие изобретения в мире моды.

«Родители были ко мне требовательны и лишили меня детства»

Четверг. Программа началась с дефиле участников. Герои и их друзья — профессиональные косплееры, они продемонстрировали ведущим любимые образы.

Роман любит переодевать в чумного доктора, этого героя Рома отождествляет с собой. Екатерина разделяет хобби друга, более того, она сама перевоплощается в чумного доктора. Однако ей не нравится, что Рома может и в обычной жизни одеваться в свои костюмы, отпугивая людей вокруг. «Я так самовыражаюсь, хочу, чтобы меня заметили», — оправдывается Роман.

Для Эвелины костюмы — не только способ самовыражения, но и возможность скрыть свои недостатки и комплексы. «Родители были ко мне требовательны и лишили меня детства. Мне очень не хватает их любви. Благодаря моим персонажам я возвращаю себе потерянное детство».

Мама героини согласна с тем, что воспитывала дочь в строгости, но ее увлечение не поддерживает: «Мне кажется, моя дочь похожа на фрика, она выглядит в этом слишком вызывающе. Я обеспокоена тем, что косплей может стать преградой для ее учебы. Хочу, чтобы она в будущем выбрала серьезную профессию».

«Наташа со своей ревностью скоро допрыгается — я возьму и уйду!»

Пятница. Наташа не понимает, почему за два года отношений Эдуард до сих пор не сделал ей предложение. Она очень боится остаться одна и ревнует его к каждому столбу. «Наташа со своей ревностью скоро допрыгается — я возьму и уйду! Ну а что? Сколько можно обвинять человека в том, чего он не делал?» — возмущается Эдуард.

Ему надоело выслушивать беспочвенные обвинения, он хочет, чтобы его возлюбленная занялась собой и своим внешним видом, над которым, по его мнению, нужно поработать. Когда Эдуард увидел Наталью преображенной, все его претензии отпали сами собой. Он сделал предложение руки и сердца, а Наталья сказала: «Да!»

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