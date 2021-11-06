Итоги седьмого голосования в «Шоумаскгоон» и неожиданные баллы от Валерии

На НТВ продолжается популярный проект «Шоумаскгоон». Это шоу, в котором девять артистов исполняют номера, а потом ставят друг другу баллы от 2 до 9. В итоге в проекте победит тот, кто наберет максимальное количество баллов.

Приглашенный гость имеет девять баллов. Он может распределить их так, как посчитает нужным. Валерия поступила оригинально: Диане Анкудиновой она отдала три балла. А всем остальным, кроме Анатолия Цоя и Кирилла Туриченко, по одному.

Итоговая турнирная таблица выглядит следующим образом: на последнем месте – Стас Костюшкин, восьмую строчку занял Марк Тишман, седьмую – Вячеслав Макаров. Шестое место у Алисы Мон, пятое – у Кирилла Туриченко.

Юлия Паршута опустилась на четвертую строчку. «Бронзу» забрал Анатолий Цой, «серебро» у Карины Кокс. И на первом месте традиционно утвердилась 18-летняя Диана Анкудинова со своим невероятным голосом.

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