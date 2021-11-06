Звезда КВН Иван Степанов, поющий голосом Людмилы Зыкиной, показал свою жизнь в деревне

В студии передачи «Привет, Андрей!» собрались исполнители русских народных песен. Но лишь одному из гостей был всего 21 год. Иван Степанов не так давно стал звездой КВН. Он выступает в составе сборной «G-Драйв». Иван обладает высоким тембром голоса, который часто путают с голосом Людмилы Зыкиной. В студии он познакомился со своими кумирами: братьями Радченко, Владимиром Девятовым, Валерием Семиным.

Степанов рассказал, что живет в Московской области в селе Липицы. По его словам, он пел с трех лет благодаря бабушке. Певец отметил, что именно от нее унаследовал свой голос. Для гостей артист показала, как живет в деревне. Его утро начинается с половины шестого утра, когда он идет в курятник за яйцами.

«Здесь я работаю, как Папа Карло. Но я от этого не страдаю!» — подчеркнул он. «С Зыкиной Людмилой Георгиевной меня сравнивают уже давно. Я увидел ее в 8 лет. Я восхищался как никто. Я согрешил — я ее копировал», — признался артист.

Он показал, как носит платок своей бабушки, которая умерла год назад от тяжелого недуга. Степанов признался, что очень тяжело переживал уход родственницы. В студии он расплакался, вспоминая ее последние дни.

«Отдушину с находил здесь в коровнике. Животные лечат. Я приходил и каждый день им выл», — поделился певец.

Пока Иван учится на 4 курсе, а потом собирается пойти в армию. Возлюбленной у талантливого парня нет. Мама гордится его достижениями. Гости в студии восхитились его голосом.

«Настоящий Самородок!» — сказал заслуженный артист России Валерий Семин.

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