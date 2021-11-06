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Стало известно, какую пару зрители выгнали из «Ледникового периода»

Участница шоу расплакалась, покидая проект.

Стало известно, какую пару зрители выгнали из «Ледникового периода»
Янина Студилина — Виталий Новиков. Фото: Первый канал/Виктория Поплавская

На Первом канале продолжается популярный проект «Ледниковый период». В субботу, 6 ноября, по итогу зрительного голосования шоу покинула первая пара. В номинацию слабейших попали ведущая «Дома-2» Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев, а также актриса Янина Студилина и Виталий Новиков.

По результатам голосов, «Ледниковый период» покинули Янина и Виталий, за их пару проголосовали наименьшее количество зрителей.

Янина Студилина расплакалась, покидая «Ледниковый период». Фото: Первый канал
Янина Студилина расплакалась, покидая «Ледниковый период». Фото: Первый канал

Студилина очень переживала и даже расплакалась. Актриса поблагодарила создателей шоу и подчеркнула, что ей очень жалко уходить.

«Я представляла себе, что я – Татьяна Навка и катаюсь также круто», — пошутила Студилина на прощание.

Татьяна Тарасова, в свою очередь, призналась, что полюбила эту пару.

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