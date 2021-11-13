Звезды, блиставшие в «Ледниковом периоде» несколько лет назад

В очередном сезоне «Ледникового периода» страсти кипят вовсю, за Даней Милохиным, Евгенией Медведевой, Агатой Муцениеце и Алиной Загитовой наблюдает вся страна. Но это новые звезды. А кто и в каком качестве блистал в шоу в прежние годы?

Внезапно пропавший Новиков

Еще один подзабытый участник шоу — Виталий Новиков. Он катался в парах и суперуспеха в фигурке не достиг. Зато в «Ледниковом периоде» сорвал джекпот: встал в пару с Жанной Фриске в 2008 году. Парню удалось так «сыграться» с сексапильной партнершей, что в СМИ сразу поползли слухи об их романе.

— Мне очень нравится Жанна, — признавался фигурист. — Мне повезло с ней. Может быть, это судьба…

Они тренировались с утра до вечера, и на одной из репетиций Новиков не удержал партнершу и уронил — Жанна сломала ребро. Но с проекта Фриске не ушла, каталась на обезболивающих уколах. Многие считали, что из-за особого отношения к Виталию.

Но затем он вдруг пропал — посреди набравшего ход проекта Новиков взял и улетел в США. Илья Авербух говорил, что Виталия связали серьезным контрактом, но история выглядела странно. На замену парню пришел Максим Маринин, с которым Жанна легко докатилась до финала.

— На самом деле ничего между мной и Новиковым не было, — говорила потом Фриске. — Виталик все это время встречался со своей девушкой, они из-за этой шумихи вокруг нашей пары сильно переживали. Конечно, мы с Виталием проводили вместе много времени. Тренировались чуть не сутки напролет, в перерывах ездили куда-нибудь пообедать-поужинать. Вот нас и сосватали…

13 лет про Новикова ничего не было слышно, но в 2021 году он внезапно вернулся в проект, в котором выступает сейчас с Яниной Студилиной (на фото).

Герой сериала Жулин

Участие фигуриста и тренера Александра Жулина в «Ледниковом периоде» — мексиканский сериал. Татьяна Навка была в отношениях с ним после того, как Александр ушел от Оксаны Грищук — партнерши и гражданской жены (это было еще до проекта).

Навка и Жулин жили в США, тренировали детей, в 2000 году Татьяна родила мужу дочь Сашу. Восстановившись, вернулась на лед и в паре с Романом Костомаровым стала олимпийской чемпионкой Турина в 2006 году.

«Это сейчас я все понял, а тогда упустил момент превращения Тани из моего ангелочка в сильную женщину — момент, с которым совпало появление в нашей жизни «Ледникового периода», — вспоминает Александр.

В первом сезоне шоу, тогда еще называвшегося «Звезды на льду», Навка каталась в паре с Маратом Башаровым — начался роман. Марат с Татьяной в итоге победили, а Жулин, катавшийся в паре с Ингеборгой Дапкунайте, стал третьим. В 2010 году Татьяна и Александр развелись.

В качестве тренера Жулин проработал в проекте 12 лет, но в текущем сезоне не появился. Правда, говорил, что Илья Авербух звал его и он согласился, но не срослось. Одной из причин могла быть критика Жулина в адрес Алины Загитовой как ведущей и намеки на то, что конфликт Загитовой и Медведевой — лишь придуманный Авербухом пиар-ход для популяризации «Ледникового периода».

Телеведущий Плющенко

В 2006-м шоу именовалось банально — «Звезды на льду», и лишь ко второму сезону появилось нынешнее название. А вели проект Евгений Плющенко и Ирина Слуцкая (на фото). Да-да, Евгений был телеведущим! Забыли? А ведь он был так элегантен в пиджаке и рубашке.

Но проблем у начинающей телезвезды хватало. Спортсмен, например, не понимал, как можно снимать передачу по 10 часов. И перед камерой чувствовал себя примерно так же, как сейчас Алина Загитова.

— Не скрою, мандраж был, — вспоминал Плющенко. — Я новичок в этом деле — приезжаю на съемки, до которых осталось полтора часа, а сценарий еще не утвердили! Я в шоке!

Евгений, как заправский телепрофи, работал без суфлера и с подсказками, звучащими в «ухе» (спрятанный в ушной раковине маленький наушник. — Ред.). Поначалу фигуриста не устраивали костюмы, которые ему предлагали, он подбирал одежду сам, но вскоре приноровился — ему предлагали несколько нарядов перед съемкой.

На улицах Плющенко впервые начали узнавать как телеведущего. Он и сам катался в проекте, дискутировал с судьями и подкалывал заклятого товарища Алексея Ягудина, тогда еще не ведущего, а участника шоу.

И все же положительные моменты были смазаны накопленными претензиями: фигурист разозлился, когда в жюри не позвали его тренера Алексея Мишина, когда Оксана Пушкина и Алексей Ягудин провели один из выпусков. Однажды, возвращаясь из Токио, он опоздал на запись спецвыпуска — на замену пришлось выйти Илье Авербуху. В дальнейшем олимпийский чемпион отказался от телеамбиций, а в проект вернулся уже в качестве судьи.

«Ледниковый период»

По субботам/17.40

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