Дочь Глюкозы и внучка Долиной: яркие выступления артистов в шоу «Дуэты», которые мы запомним

Проект стал одним из самых эмоциональных, зрелищных и непредсказуемых на отечественном телевидении: его участники до самого последнего момента не догадывались, с кем выступают в дуэте и впервые видели друг друга только на сцене.

Зрители становились свидетелями целого калейдоскопа эмоций участников: от удивления и восторга до слез и потрясения. Мы собрали самые яркие дуэты сезона.

Пожалуй, никого из зрителей не оставил равнодушным трогательный семейный дуэт Натальи Чистяковой-Ионовой и ее старшей дочери Лиды, которая уже несколько лет занимается музыкой под псевдонимом Lidus. Они исполнили песню «Одно и то же». Наталью на сцене захлестнули сильнейшие эмоции, она буквально потеряла дар речи.

«В таких условиях мы, артисты, еще не бывали. Когда ты работаешь над дуэтом, то это происходит с партнером: вы вместе ищете тональность, сводите голоса, соединяетесь. И именно в этом соединении рождается что-то новое. Здесь же пришлось выступать вслепую. И это особенные эмоции, которые ты не испытаешь больше никогда. Когда стена поднялась, я была настолько потрясена, что даже не могла продолжать петь. У меня навернулись слезы, в горле ком. Я никак не могла подумать, что на сцене окажется мой ребенок! Я просто не понимаю, как они это все провернули! Если бы я заранее знала, что мне предстоит петь дуэтом с дочкой, я бы, наверное, отказалась. Никогда бы не решилась выйти с ней на сцену. Потому что она очень крутая, я обожаю то, что она делает в музыке и являюсь ее огромной поклонницей», – призналась Глюк’оZа.

Одной из главных сенсаций шоу стало выступление Ирины Понаровской и Алексея Чумакова. Легендарная певица в последние годы не часто радует зрителей появлением на сцене. А тут она эффектно напомнила о себе, исполнив вместе с Алексеем Чумаковым свой хит 90-х «Рябиновые бусы».

«Алексей был первым и единственным артистом, который три года назад написал пост-обращение по поводу моего возвращения на сцену. И такими словами, что я просто была обезоружена», – тепло поприветствовала Чумакова певица. «Если есть в нашей стране максимально эксклюзивный артист, то сейчас он стоит рядом со мной», – ответил на комплимент Чумаков.

Очень теплой и душевной получилась встреча на большой сцене Ларисы Долиной и ее внучки Саши, которые исполнили классическую песню-балладу Somewhere over the Rainbow из мюзикла «Волшебник страны Оз».

«Я, как ни странно, никогда эту песню раньше не исполняла, она такая солнечная, теплая и очень сложная. И у меня ни одной мысли не было о том, что я буду петь ее со своей Сашкой. Такого я точно не ожидала, это был всем сюрпризам сюрприз! – поделилась своими эмоциями Лариса Долина. – Хотя Саша мне задавала много вопросов про этот проект, но я думала, что она интересуется им из чистого любопытства. Она вообще по природе человек любопытный и всегда задает много вопросов. И ведь в процессе исполнения песни я поняла, что в наушниках у меня – точно детский голос. Но все равно я ни на секунду не подумала о Сашке. Это было потрясающе! И, браво, Саня! Настоящая артистка растет!».

Семейные дуэты на шоу – не редкость! Но встреча певицы Славы с дочерью Сашей стала, пожалуй, лидером по количеству пролитых слез.

«Я очень извиняюсь за эмоции! Я, как Оля Бузова, мы все время плачем. Видеть своего ребенка на сцене такого большого проекта на федеральном телеканале для меня, как для матери, это очень важно», – призналась Слава, утирая слезы.

Марина Федункив вместе с супругом Стефано Маджи добавили шоу итальянской страсти, проникновенно исполнив песню Felicita. Для Стефано это выступление стало дебютом на большой сцене.

«У нас семейная жизнь начинается с вранья. Стефано так мастерски скрыл, что будет петь со мной, даже не прокололся ни разу. А ведь «Felicita» – гимн наших отношений, мы пели эту песню на свадьбе, вместо свадебного танца: я – на русском, а Стефано – на итальянском. Когда исполняла ее на шоу, воспоминания нахлынули, чуть не прослезилась. У нас было прекрасное торжество, очень веселое, атмосферное… Шоу «Дуэты» – действительно крутое, потому что в нем есть интрига! Про себя могу сказать, что я давно так не волновалась. Когда поднялась на сцену, у меня начали потеть ладошки, руки тряслись, микрофон из них выскальзывал. Я себя так накрутила, что была очень зажата. Когда пела и слышала в наушниках мерзопакостный, мультяшный голос своего напарника, растерялась окончательно. А когда увидела, наконец, того, кому он принадлежал, это добило меня окончательно. В самых смелых фантазиях я не ожидала, что это будет мой муж!», – рассказала актриса.

Самым долгожданным для зрителей стало разоблачение напарника Ольги Бузовой. Артистка исполнила хит Аллы Пугачевой «Сильная женщина» вместе с Татьяной Булановой.

«Когда я получила эту песню, почувствовала, как земля уходит из-под ног. Даже в самых смелых мечтах я не могла представить, что когда-нибудь смогу исполнить ее со сцены. Я столько раз пела ее дома, для себя, что мне даже не пришлось учить слова, я знаю эту песню наизусть. И я ждала артиста себе под стать. Когда увидела Таню, я поняла, что это идеальное сочетание. Мы из одного города, и мы действительно сильные женщины. Только женщина, которая испытывала боль, может петь о боли. Только женщина, которая любила, может петь о любви. Это идеальное попадание!», – считает Ольга Бузова.

Именно на сцене шоу «Дуэты» впервые с 2006 года встретились Анна Семенович и Юлия Ковальчук. Они блестяще исполнили популярную песню группы «ВИА Гра» — «Бриллианты».

«Мы не выступали вместе 15 лет! Ощущения как в старые добрые времена», – поделились экс-солистки группы «Блестящие».

Семенович призналась, что узнала давнюю подругу почти сразу, как только начала подниматься зеркальная стена, разделяющая артисток.

«У Юльки стройные спортивные ноги, я их ни с кем не спутаю», – заметила Анна. «А я прокручивала в голове разные варианты. Представляла солисток «ВИА Гра», «Фабрики». Но когда стена поднялась до уровня груди Ани, сомнений не осталось», – добавила Ковальчук.

Король эстрады Филипп Киркоров и король юмора Михаил Галустян показали веселый, фееричный и впечатляющий актерский номер, исполнив песню Аллы Пугачевой «Арлекино».

«Профессия артиста предполагает эксперименты, поэтому я пошел на риск спеть дуэтом с неизвестным мне человеком. Риск – дело благородное, тем более, когда это происходит на телеканале «Россия», то я понимал, что случайный человек на проект не попадет. И я получил на этой сцене незабываемые, радостные эмоции», — сказал Филипп Киркоров.

Артисты так обрадовались друг другу, что с ходу договорились снять комедию, и сыграть в ней главные роли.

«Я – начинающий певец, но давно хотел спеть песню «Арлекино», именно в грустной манере, с глубиной. И мы с Филиппом Бедросовичем сделали это по-своему. Нас с ним столько раз уже судьба сводила! Когда увидел его, понял, что не зря сюда пришел», – поделился Михаил Галустян.

Песня «Девочка, танцуй!», исполненная Богданом Титомиром и Ираклием Пирцхалавой, в сопровождении симфонического оркестра, произвела настоящий фурор. Титомир поначалу вообще не узнал своего напарника: «Старичок, будешь богатым! Ты повзрослел!».

Артисты давно не виделись, а в прошлом их связывает интересная история.

«Когда мне было 12 лет, я пошел на кастинг танцоров для сольных концертов Богдана Титомира в «Олимпийском». Претендентов было, наверное, несколько тысяч. Я – везунчик по жизни, отобрали всего семь мальчиков, и я оказался среди них. Богдан лично участвовал в отборе, был на каждой репетиции. Я его сразу зауважал! Так что целых пять концертов я работал на подтанцовке у самого Богдана Титомира. Это был мой первый экспириенс на большой сцене», – поведал Ираклий.

И, конечно, одним из самых ярких дуэтов проекта стал дуэт его ведущих – Николая Баскова и Сергея Лазарева!

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!