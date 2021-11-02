Сябитова и ведущие модели: чем удивит «Модный приговор» на этой неделе

Рассказываем о выпусках, которые появятся в эфире Первого канала с 1 по 3 ноября.

«В деревне я научилась корову доить, перфоратором работать!»

В «Модном приговоре» отпраздновали новоселье. В честь праздника в студии собрались самые модные люди страны: ведущие дизайнеры России, модели, звездные парикмахеры, визажисты, стилисты и даже самый неординарный художник-каллиграф, чьи арт-объекты заняли свою нишу на улицах столицы. Всю программу гости будут рассказывать о последних тенденциях в мире моды.

Ну а первой героиней в обновленной студии стала Людмила из Чувашии. Когда-то она мечтала выступать на сцене и жить в городе, но влюбилась, уехала в деревню, и теперь ее зрители — свиньи да куры.

«В деревне я научилась корову доить, перфоратором работать, гвозди забивать. Муж Ваня жалуется, почему это я перестала красиво одеваться, а куда мне? К свиньям наряжаться? Плюс трое детей на мне, а я каждый день жду Ваню с работы, скучаю, он приходит и даже не поговорит со мной. Вот начала сама себя тик-током развлекать».

«Выглядит как потрепанная кукла!»

Вторник. Маргариту обвиняет ее тетя: «Она выглядит, как потрепанная жизнью кукла, поэтому ей все и играют!» Маргарита скрывается от внешнего мира за тонной косметики и несуразными образами. Девушка привыкла выделяться из толпы, ей нравится, когда прохожие сворачивают шею, смотря ей вслед.

«Мне не важно, что они скажут обо мне, главное, чтоб все знали — это я пошла, я — лучшая, я — королева».

Оба мужа героини были младше нее, обижали и оскорбляли девушку. Мария уверена, что именно вызывающая внешность племянницы мешает ей встретить взрослого мужчину, который не опустится до оскорблений и рукоприкладства.

Осовременить Розу Сябитову

В среду героиней программы «Модный приговор» станет известная телесваха и ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова. Она расскажет о своих взглядах на жизнь, убеждениях и заветных мечтах. В модный суд обратилась ее дочь Ксения с просьбой осовременить имидж мамы как для жизни, так и для телеэкрана.

Но Роза уверена: у каждого возраста есть свой кодекс стиля и искренне считает, что это не ей следует подстраиваться под молодежь и современные тенденции, а молодежи стоит поучиться у нее жизни.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.