«Купила несколько домов»: как живет любовница Муслима Магомаева с сыном в Нью-Йорке

Мила Фиготина впервые за 40 лет дала интервью и показала, как живет в США.

Муслим Магомаев ушел из жизни в 2008 году. Рядом с ним до последних дней была Тамара Синявская. Примечательно, что у них не было общих детей, поэтому свою любовь артист дарил собаке, которую они завели. Но стоит добавить, что в первом браке с Офелией Велиевой у него родилась которая родила дочь Марина.

Также уже давно не секрет, что у Муслима была любовница — Мила Фиготина, которая была рядом с певцом более 10 лет, родила ему сына Даниэля. Он даже называл ее женой, но свадьбу они так и не сыграли. Андрей Малахов посвятил свою передачу «Привет, Андрей» легендарному артисту. Ему также удалось найти Милу в США, где она живет уже 40 лет с наследником.

Впервые за долгое время любовница Магомаева дала интервью. Она призналась, что они с певцом жалели, что расстались. Фиготина провела экскурсию по своей квартире. Во многих стенах там все покрашено в белое. Можно увидеть деревянную мебель, на которой размещены рамки с фотографиями.

«Во здесь я хочу вам показать фотографии. Это у меня аллея фотографий. Это мы в Киеве после приезда из Парижа. А тут папа и мама. Я выросла в очень музыкальной семье, так как мой папа был композитор. К нему приходили известные люди. Я прекрасно помню Леонида Утесова, Клавдию Шульженко, Эдди Рознера. Я их всех обожала и любила. Слава богу, я не стала пианисткой. Я просто не усидчивой была. Я просто получила музыкальное образование и всю жизнь работала на радио», — поделилась Мила.

В гостиной у нее есть большой дубовый стол, а также сервант. Везде можно увидеть статуэтки и живые цветы. Она обставила все диванами и креслами в ретро стиле. А вот на кухне все светлое от мебели до штор.

«Я считаю, что мне очень повезло, что будучи без языка, приехав в Нью-Йорк, мне удалось устроиться по специальности. Я продолжала работать до тех пор, пока в России не случилась перестройка, нашу радиостанцию закрыли. К тому времени я купила себе несколько домов и превратилась в лендлорда — человека, который сдает квартиры. Это и есть мой бизнес на сегодняшний день, в котором мы работаем с моим сыном и продолжаем жить в Соединенных Штатах Америки» , — рассказала она.

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