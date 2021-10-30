Какие пары попали в номинацию на выбывание из «Ледникового периода»

В пятом выпуске популярного проекта Первого канала «Ледниковый период» участники показывали номера под музыку из отечественных фильмов. Пока больше всех баллов набрала пара фигуристки Оксаны Домниной и актера Кирилла Зайцева. На втором месте расположились Татьяна Волосожар и Федор Федотов, а «бронза» у Екатерины Бобровой и Макара Запорожского.

Но не всем удалось достичь столь высоких результатов. В номинацию на выбывание из проекта попали две пары – ведущая «Дома-2» Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев, а также актриса Янина Студилина и ее партнер Виталий Новиков. Кто из них останется, а кого выгонят — решит зрительское голосование.

В прошлый раз фанаты «Дома-2» сумели отвоевать Ксении Бородиной место в «Ледниковом периоде», получится ли это сделать снова — увидим в шестом выпуске.

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