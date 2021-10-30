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«Применили шоковый метод»: номер Преснякова в «Ледниковом периоде» собрал сплошную критику

Исполнение участников жюри оценили низкими баллами.

«Применили шоковый метод»: номер Преснякова в «Ледниковом периоде» собрал сплошную критику
Никита Пресняков и Наталья Забияка. Фото: Первый канал

Актер Никита Пресняков участвует в новом сезоне «Ледникового периода». В пятом выпуске вместе с фигуристкой Натальей Забияко они станцевали под музыку из сериала «Триггер» с Максимом Матвеевым в главной роли про шоковый метод в психологии. Номер получился красивым, но жюри поставили им низкие оценки.

Максиму Транькову, например, не хватило артистизма. Фигурист отметил потрясающую работу Авербуха, как постановщика номера. Однако ребята, по его словам, не дополнили смысл яркостью.

Никита Пресняков и Наталья Забияка. Фото: Первый канал
Никита Пресняков и Наталья Забияка. Фото: Первый канал

«Предыдущие номера, которые вы брали – были очень харизматичные, — заявила Татьяна Навка. — Но сегодня была потрясающая песня и в этом номере хотелось, чтобы ты, Никита, не смотрел вниз».

Татьяна Тарасова призналась честно, что номер ей вообще не понравился.

«Я просто ничего не поняла», — кратко отметила заслуженный тренер.

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