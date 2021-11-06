Как сложились судьбы победителей всех сезонов шоу «Голос»

Десятый сезон программы «Голос», где вокалисты и вокалистки со всей страны не только соревнуются в умении петь мировые хиты, продолжается в эфире Первого канала.

И пока еще не начались поединки — самый захватывающий этап конкурса, «Телепрограмма» вспомнила всех, кто выигрывал шоу начиная с 2012 года. Как у них дела, получилось ли стать суперзвездами?

Дарья Антонюк (25 лет, Зеленогорск)

Самая неожиданная победительница проекта. В четвертом сезоне все готовились к успеху Александра Панайотова — вечно второго на крупных вокальных шоу («Народный артист» и проч.) артиста, которого каждый год зрители «отправляют» на «Евровидение».

Саша знатно похудел, нарастил волосы, набрал вокальную форму до пика, но проклятие финалов опять сыграло с ним злую шутку. Ни с того ни с сего он уступил студентке Школы-студии МХАТ Даше Антонюк несчастных 7% голосов.

Девушка сама была в шоке, когда увидела финальные цифры голосования. Да и ее наставник Леонид Агутин, чего скрывать, тоже. Петь она не бросила — продолжает, но при этом окончила вуз, дебютировала на сцене МХТ им. Чехова, а теперь играет в постановках Табакерки и иногда участвует в шоу Первого канала («Точь-в-точь»). Не замужем.

Иеромонах Фотий (35 лет, Нижний Новгород)

Триумфатор четвертого проекта сверг с трона Александра Борисовича. Отец Фотий (Виталий Мочалов) из команды Григория Лепса прославился не только тем, что рискнул прийти в шоу в рясе, но и тем, что вывел из себя самого Градского!

Мэтру не понравилось, что вокалист «спекулирует» на православии, увлекая таким образом зрителя за собой. Но ничего поделать наставник не мог: страна поверила священнику.

Разумеется, и по ходу проекта отца Фотия критиковали. Пришлось даже самому Патриарху вступаться за молодого победителя. С тех пор в жизни поющего иеромонаха ничего не изменилось: он иногда дает концерты духовной песни, служит в Пафнутьев-Боровском монастыре (Калужская область) и отдает часть денег, заработанных выступлениями, на строительство храмов.

Селим Алахяров (33 года, Грозный)

Первый чеченец (и кавказец), выигравший «Голос», пополнил плеяду артистов с «конвейера» Градского: тоже баритон, тоже романсы, тоже в костюме, тоже песни Магомаева. С закрытыми глазами можно спутать с выступлениями Сергея Волчкова. Для победы в шестом сезоне шоу этого было вполне достаточно. Селим работает в Театре Градского, у него все хорошо.

Петр Захаров (41 год, Санкт-Петербург)

Первый качок, выигравший «Голос». Этот белозубый брутальный мужчина, больше похожий на фитнес-инструктора звезд, не из команды Градского. Но поет так, будто его привел к победе Александр Борисович при участии Сергея Безрукова.

«Русское поле», «Смуглянка», «Останься» — на таких песнях мужчина с оперной выправкой построил себе дорогу к финалу седьмого сезона. И не прогадал.

После победы Петр переехал из родного Санкт-Петербурга в Москву, купил жилье, однако из-за коронавируса столкнулся с серьезными проблемами. В период пика пандемии у него отменилась куча концертов, ипотеку (15,5 млн рублей) платить стало нечем, и банк подал в суд. Его трешку хотят реализовать за 13 миллионов рублей (отдал за нее 20 млн). Артисту ничего не остается, как давать онлайн-уроки.

Аскер Бербеков (30 лет, Баксан)

В начале 2020-го, когда в ковид еще никто не верил, Аскер Бербеков из Кабардино-Балкарии выиграл статуэтку «Голос-8» довольно стильно: пел Элвиса Пресли, Марка Энтони, Андреа Бочелли, Дайану Росс и даже «Коня» группы «Любэ».

Вложив в творчество выигранный миллион рублей, вокалист никуда не торопится: сам пишет песни, выступает, играет в театре «Мастерская театральных ремесел» и стремится создать большую семью — как та, в которой он вырос.

Александра Воробьева (31 год, Энгельс)

Одна из самых эффектных победительниц проекта — и опять из команды Градского. Высокая, статная, длинноногая, фигуристая, сексапильная, с дипломом Гнесинки: у Саши было все, чтобы стать звездой нового поколения, пришедшей на смену выпускникам «Фабрики звезд». Но она тоже выбрала «Градский-холл».

Будто Александр Борисович там магнит установил. Воробьева продолжает выступать в сводных концертах (юбилей Ильи Резника в Кремле и проч.), играет в музыкальном спектакле, выпускает песни и выкладывать их в собственном канале в YouTube — клипы имеют по несколько тысяч просмотров. С 2015 года она замужем за Павлом Швецовым, который подрабатывает директором супруги.

Сергей Волчков (33 года, Быхов, Белоруссия)

Во втором сезоне все ждали победы сумасбродной и сверхэнергичной Наргиз Закировой. Но в финале ее вдруг обскакал скромный белорус Сергей Волчков, поющий оперу и баллады Муслима Магомаева.

Выбор домохозяек был понятен — парень ближе их сердцу, чем лысая женщина в красном латексе, поющая хиты Queen и Scorpions. К победе парня привел непобедимый на тот момент Александр Борисович. Угадайте, где сейчас Сергей? Верно, в Театре Градского. Выступает примерно с теми же песнями, что и в «Голосе», и воспитывает дочерей Ксению (назвали в честь Ксении Петербургской) и Пелагею (в честь понятно кого).

Дина Гарипова (30 лет, Зеленодольск)

Скромная девочка Дина из небольшого татарского городка Зеленодольска попала в команду Александра Градского на самом старте шоу и очаровала публику. Простая, обаятельная и без закидонов, она выиграла большинством зрительских голосов и даже поехала на «Евровидение» в 2013 году, где заняла пятое место. Затем переехала в Москву, устроилась в музыкальный Театр Александра Градского, записала альбом и откатала несколько гастрольных туров. Однако суперзвездой Дина так и не стала.

Окончила Казанский университет (журналистика) и Институт современного искусства (эстрадно-джазовое пение), поет в театре Александра Борисовича, написала песню для сериала «Зулейха открывает глаза» и в шутку вернулась в десятый сезон шоу, чтобы напомнить о себе. Дина пока не замужем.

Яна Габбасова (18 лет, Нефтекамск)

Самая юная победительница взрослого «Голоса» Яна Габбасова в 17 лет одолела матерых соперников (включая незрячего пианиста-виртуоза Олега Аккуратова, которому прочили безоговорочную победу)!

Яна чудом попала в проект — к ней повернулась только Полина Гагарина. Но в ходе конкурса раскрылась и взяла-таки статуэтку. А ведь она уже приходила в детскую версию «Голоса» в 2013 году, но тогда даже кастинг не прошла.

Год назад Яна переехала с родителями в Москву, учится в Московском губернском колледже искусств на музыкальном отделении и надеется вырасти большой звездой.

«Голос»

Пятница/21.30

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!