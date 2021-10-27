Лера Кудрявцева: «Наталья Гвоздикова рассказала о конфликте с любовницей мужа»

31 октября в 14.00 в студию ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ придет Наталья Гвоздикова. Актриса расскажет о страшной боли, которую причинил ей муж Евгений Жариков, о его внебрачных детях и о любовнице.

Евгений Жариков и Наталья Гвоздикова – семейная пара, которой завидовали и коллеги, и поклонники. Супругов любя называли «жареные гвоздики», вербально подчеркивая крепость их союза.

Их роман начался на съемках фильма «Рожденная революцией». Актеры стали парой сначала на экране, а потом и в жизни. То обстоятельство, что оба были несвободны, не остановило влюбленных. Хотя законная жена Евгения Жарикова попыталась сделать все, чтобы разрушить этот союз.

— Она хотела облить меня серной кислотой, – качает головой Наталья, вспоминая прошлое.

Разгневанную жену артиста не останавливало даже то, что на тот момент Наталья уже ждала ребенка. К счастью, угрозы остались угрозами, и Гвоздикова родила Евгению сына Федора. Родительские обязанности еще больше сблизили супругов, и их семью стали считать образцовой.

А в 2005 году грянул гром. Наталье позвонила знакомая и сказала, что уже много лет является любовницей Жарикова и матерью двоих его детей…

— Очень тяжело говорить… – прервалась Наталья, чтобы справиться с нахлынувшими эмоциями.

Любовница не просто рассказала Наталье горькую правду, но и сделала все, чтобы рассорить супругов. Она не оставляла в покое их семью, качала права, угрожала…

— Она думала, что я его выгоню, – рассуждает актриса.

Однако настоящая любовь выше обид. И даже выше предательства. Наталья не просто простила мужа, но и встала на его сторону. Она простила его по-настоящему, от всего сердца, и продолжала любить не меньше, чем раньше.

На отвратительные статьи в желтой прессе, посвященные измене Жарикова, «жареные гвоздики» старались не обращать внимания. Но вездесущие СМИ раздули такой отвратительный скандал, что сохранять спокойствие было сложно. Здоровье Евгения Жарикова, и так слабое, серьезно пошатнулось. В 2012 году актера не стало.

А потом «эта дама» – Наталья старается лишний раз не упоминать ее имени. Не очень ведь похоже на настоящую любовь, верно?

По-настоящему искренне Жарикова любила только Наталья. Любила его на протяжении почти сорока лет, которые они прожили вместе. И была с ним до последнего дня, делая все, чтобы облегчить последние дни любимого… Она слышала его последние слова и сохранила их в своем сердце. Навсегда.

Сидя у меня в студии, и Наталья, и Федор говорили о Евгении Жарикове только хорошее. Вспоминали его, улыбались, жалели, что его нет рядом и нельзя посмеяться вместе, втроем, как они привыкли.

Но если тема измены Евгения Жарикова давно не является секретом, то что за тайну Наталья Гвоздикова бережет даже от самых близких людей? Согласится ли расстаться с ней во время эфира? И что скажет на это ее единственный сын?

Смотрите новый выпуск ток-шоу «Секрет на миллион» 31 октября в 14.00 на НТВ – и сами все узнаете.

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