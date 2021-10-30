Как участников и ведущих «Ледникового периода» поддерживают их дети

Конечно, «Ледниковый период» - это совсем не детские игрушки.

Участники здесь ломают лицевые кости (такая участь постигла Ивана Колесникова), зарабатывают вывихи (Давид Манукян), даже на операции ложатся (Дарья Мельникова). Но в каждом выпуске, в каком бы состоянии ни выходили на лед конкурсанты и какие бы оценки они ни получали от строгой Татьяны Тарасовой, их поддерживают любимые дети, на которых просто невозможно смотреть без умиления.

За актрису Агату Муцениеце на проекте переживают ее дети, пятилетняя Мия и восьмилетний Тимофей.

Четырехлетняя Анжелика Волосожар — дочь олимпийских чемпионов Максима Транькова (он в шоу работает судьей) и Татьяны Волосожар (участвует в паре с актером Федором Федотовым). Девочка не упустила шанс попасть в объектив телекамер и выехать на лед.

Пока актриса Дарья Мельникова демонстрирует на льду свои таланты, за нее на трибунах болеют сыновья — двухлетний Марк (слева) и шестилетний Артур.

Дочь Алексея Ягудина Мишель успевает всюду — девочка и с папой фотографируется, и цветы участникам выносит. Когда нужно подарить букет маме, фигуристке Татьяне Тотьмяниной, катающейся в проекте с актером Иваном Колесниковым, шестилетняя Мишель делает свою работу с особым удовольствием.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.