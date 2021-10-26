«Люди крутят пальцем у виска!»: душещипательные истории героев «Модного приговора»

Рассказываем о выпусках, которые выйдут в эфире Первого канала с 25 по 29 октября.

«Они скучные, нудные, унылые!»

В понедельник в студии «Модного приговора» отец и дочь. Единственная наследница Михаила изучает философию и религию, а также мечтает стать доктором наук.

«А что в нашем обществе думают о таких людях? Они скучные, нудные, унылые!» — говорит отец Елены, считая, что дочь своим образом и поведением это только подтверждает. «Она носит черные вещи, сидит дома в окружении книг, не общается с людьми и даже не встречается с молодыми людьми. Я хочу, чтобы она стала ярче и привлекала к себе внимание».

Сама Елена прекрасно чувствует себя в одиночестве, а отношения ей не нужны, ведь они отнимают слишком много времени.

«Одевается как бомж»

Вторник. Кристина — профессиональный косплеер, она самостоятельно создает свои костюмы. Евгений не одобряет стиль дочери:

«Одевается как бомж, носит спортивные штаны и кофты, которые мы ей покупали еще в детстве, а на прическу посмотрите – это мочалка».

Больше всего ее папу огорчает, что дочка бросила пять институтов, в том числе МГУ. Косплей, по его мнению, не обеспечит Кристине достойного будущего. Девушка же считает, что образование в жизни не важно:

«Я не хотела никогда быть филологом, но родители сказали, что у меня гуманитарный склад ума и заставляли поступать в институты снова и снова. А я мечтала стать звукорежиссером».

Героине и ее отцу трудно найти общий язык и прийти к компромиссу, поэтому ведущим пришлось поднять на программе извечную проблему «Отцов и детей». Станет ли преображение Кристины поводом для примирения двух близких людей?

Звезды «Формулы — 1»

В среду специальный выпуск программы посвящен автоспорту и «Формуле — 1». Наталья — единственная в мире женщина–комментатор «Формулы-1», девушку не устраивает то, что мама постоянно носит вещи, которые ее старят.

На гоночные и светские мероприятия Наталье хочется брать с собой стильную, современную маму. Нурия считает, что одевается подходяще своему возрасту и статусу. Но статусу дочери соответствовать она не видит смысла.

В программе приняли участие единственный действующий российский пилот «Формулы-1» Никита Мазепин и призер гонок мировых серий Егор Оруджев. В студии они рассказали о специфике автоспорта и показали свои гоночные костюмы.

«С моей женой не так абсолютно все»

Четверг. Эдуард бьет тревогу:

«С моей женой не так абсолютно все! Начиная от поведения, заканчивая внешним видом».

Ему не нравится, что жена за собой не ухаживает и в одежде безуспешно пытается скрыть полноту. Кроме того, его достало, что Наталия постоянно на него кричит. Эдуард намерен разводиться, если это не прекратится.

Супруги находят причину для ссоры абсолютно по любому поводу. Наталия с обвинением не согласна. Она уверена, что выглядит прилично и считает, что на мужа невозможно не кричать. У нее есть доказательства того, что он безответственный и ведет себя как ребенок.

В проблемах взаимоотношений Наталии и Эдуарда разбиралась сексолог, психотерапевт Наталья Романовская. Она посоветовала супругам слушать друг друга. В конце программы Эдуард понял, что его жена — самая красивая женщина, и он готов меняться ради нее.

«В ее гардеробе очень много красного!»

Пятница. Ильмира обвиняет свою маму в том, что она слишком ярко одевается:

«В ее гардеробе очень много красного и странных аксессуаров, один из ее любимых — веночек с цветами. Люди крутят пальцем у виска и принимают ее за городскую сумасшедшую».

Кроме того, детям Нурии не нравится цвет ее волос:

«Раньше она ходила розовая, мы кое-как заставили ее перекраситься. Я считаю, что с цветными волосами ходят только бабушки, а нашей маме еще рано».

Нурия рассказала о том, что развелась пятнадцать лет назад, муж запрещал ей ярко одеваться.

«Сейчас я сама себе создаю праздник. Вот только в моей жизни так и не появился мужчина, и внуков тоже нет».

Ильмира думает, что всему виной венец безбрачия, лежащий на всей семье:

«Я ходила к целителям и все как один говорят, что это именно он. Я сопоставила факты и все сходится: у брата не клеится, у нас с сестрой тоже, мама после брака так и не обрела женское счастье».

Нурия не верит суевериям и считает, что скоро все наладится.

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