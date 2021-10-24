«Выглядит как мужчина прям!»: Гаврилина оторопела от появления Башкатова в Африке

24 октября канал ТНТ покажет очередной выпуск проекта «Звезды в Африке», в котором команда знаменитостей, бьющаяся за еду на реке Лимпопо, пополнился новым участником.

В лагерь очень эффектно заехал популярный актер Михаил Башкатов (фанаты сериала «Игра в кальмара» должны оценить), и многие звезды были рады его видеть. Так, Стас Ярушин и Андрей Гайдулян давно дружат с этим артистом. А вот юную красавицу из TikTok Юлю Гаврилину Михаил откровенно отпугнул, о чем девушка сама призналась на камеру.

«Он просто выглядит как мужчина прям! Не знаю, как это объяснить», — прокомментировала блогер.

То ли другие участники шоу для Юли недостаточно мужественны, то ли в проекте наконец-то появился настоящий самец, который готов показать мужской характер на испытаниях. А может, дело в том, что Михаил просто не постеснялся сверкнуть голым торсом на съемках передачи?

Узнайте, как это было, — смотрите шоу «Звезды в Африке» по воскресеньям в 20:00 на канале ТНТ.

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