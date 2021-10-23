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Участница «Ледникового периода» получила серьезную травму и выбыла из проекта

Страсти в шоу накаляются.

Участница «Ледникового периода» получила серьезную травму и выбыла из проекта
Анна Старшенбаум — Роман Костомаров. Фото: Первый канал

Актриса Анна Старшенбаум получила серьезную травму в популярном проекте Первого канала «Ледниковый период». К сожалению, их пара с фигуристом Романом Костомаровым покинула шоу.

«Я знаю, что здесь многие катались со сломанными ребрами, но я не готова так рисковать своим здоровьем. Мне еще жить дальше и быть мамой. Поэтому я приняла решение уйти из проекта», — объявила Анна.

Старшенбаум подчеркнула, что не намерена постоянно жить на обезболивающих уколах.

Турнирная таблица по итогу выпуска. Фото: Первый канал
Турнирная таблица по итогу выпуска. Фото: Первый канал

Таким образом, нового голосования не будет. Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев пока могут выдохнуть. Хотя их пара пока считается худшей в новом сезоне.

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