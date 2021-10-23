Стало известно, какая пара стала слабейшей в «Ледниковом периоде»

На Первом канале продолжается популярное шоу «Ледниковый период». В начале выпуска ведущие проекта Алексей Ягудин и Алина Загитова объявили две пары, которые попали в номинацию на выбывание.

Аутсайдерами стали фигурист Дмитрий Соловьев и ведущая «Дома-2» Ксения Бородина, а также актриса Аглая Шиловская и фигурист Максим Шабалин.

Всю неделю зрители голосовали за участников шоу и результаты следующие: наименьшее количество баллов собрали Шиловская и Шабалин. А это значит, что у Бородиной и Соловьева появились шансы доказать, что они лучшие.

Аглая, конечно, была разочарована. Вообще, ей тяжело пришлось на «Ледниковом периоде». Сразу после съемок во втором выпуске ее отвезли на скорой в больницу, где сделали экстренную операцию.

В итоге Шиловская и Шабалин не смогли принять участие в третьем выпуске, и их пара не получила ни одного балла и, как следствие, стала номинантом на вылет из проекта.

Однако после прощальных речей микрофон взяла Татьяна Тарасова.

«Аглая, мне очень нравится, как ты катаешься, и я хочу тебе дать еще один шанс. Катайся дальше!» — сказала она.

Зал взревел. На этой неделе проект не покинул никто.

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