«У тебя с Кристинами не очень!»: Воля подколол Харламова в Comedy Club с участием Орбакайте

В пятницу, 22 октября, канал ТНТ покажет новый выпуск Comedy Club, гостями которого стали певица Кристина Орбакайте, тиктокерша Алина Ким и главный переписчик России Павел Смелов из Росстата.

Для Орбакайте это был первый визит на шоу. Гарик Харламов и Павел Воля решили помочь Кристине с названием для ее нового концерта и предложили несколько вариантов, в том числе и довольно обидных. Впрочем, все они дико рассмешили певицу.

«Давай лучше я с Кристиной пообщаюсь, у тебя-то с Кристинами не очень!» — подколол Воля своего соведущего.

После этого комики сняли ролик для TikTok с блогером по прозвищу Хомяк (Алиной Ким). Чтобы общаться с девушкой, им, кстати, понадобился переводчик — надо же кому-то объяснить пользователям «Одноклассников», что говорит тиктокерша.

А затем Харламов и Воля вместе с руководителем Росстата обсудили, кого можно было бы отправить переписывать звезд. Сошлись на кандидатуре Давы. Почему — узнаете в выпуске.

Также в шоу появится Андрей Бебуришвили, трио Сорокина, а Андрей Аверин и Зураб Матуа выступят с музыкальным номером о жизни без жены.

Смотрите Comedy Club на ТНТ — 22 октября в 21:00.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.