В новом выпуске «Битвы экстрасенсов» участники отправятся искать сокровища в тюрьме

А затем им предстоит разгадать тайну зловещей квартиры.

Что ждет зрителей в новом выпуске «Битвы экстрасенсов» на ТНТ от 23 октября? В этом эпизоде ясновидящих отправят в тюрьму. Точнее, в Даниловский тюремный замок в Ярославской области.

По словам местных жителей, это место давно облюбовали призраки, пугающие всякого, кто заберется в старинное здание. Там участникам шоу предстоит найти клад, причем у каждого он будет спрятан в своем месте.

Во втором испытании ясновидящие попробуют помочь жителям подмосковной квартиры, которые столкнулись с паранормальными явлениями. Обычная семья уверяет, что нечто пугает их по ночам. Экстрасенсам нужно будет установить, что это — привидения или иная нечисть. А может, никакой мистики в этом деле и нет?

Смотрите «Битву экстрасенсов» в субботу, 23 октября, в 19:30 на канале ТНТ.

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