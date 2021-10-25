Как простить измену? Советы от ведущих реалити «Опасные связи»

Дмитрий Рыбин и Денис Гребенюк размышляют о том, как спасти семью в случае неверности одного из супругов и в каких случаях стоит это делать.

25 октября на телеканале «ЧЕ!» состоится премьера нового сезона популярного реалити «Опасные связи». В каждом выпуске ведущие помогают героям избавиться от подозрений в неверности второй половинки и узнать, на самом ли деле их партнер нечестен с ними. В конце передачи они предоставляют «потерпевшей» стороне неопровержимые доказательства измены или, наоборот, верности второй половинки.

За годы работы над шоу Дмитрий Рыбин и Денис Гребенюк стали бесспорными экспертами в разоблачении супружеских обманов, поэтому у них часто спрашивают о том, как вести себя в случае предательства. На этот раз они, вооружившись историями своих героев, хотят поделиться советами о том, как простить обман партнера.

Для начала разберитесь, стоит ли в вашем случае пытаться простить обман. Для чего вам это нужно? Если стремитесь сохранить семью, задайте себе вопрос: действительно ли вы хотите быть частью такой ячейки общества? Той, в которой супруг способен на предательство. Стоит ли ваше «гнездышко» таких жертв? Или вы сохраняете брак только в угоду обществу, которое учит, что самое главное достижение в жизни — быть при муже?

Если не можете расстаться потому, что любите супруга, имеете финансовые или другие непреодолимые причины остаться в отношениях, мы постараемся помочь вам преодолеть этот кризис.

Шаг первый: разговор

Да, вам предстоит еще один неприятный разговор с мужем. Крепитесь: впереди их будет много. Но сначала вам нужно выяснить, почему он изменил, как это было. Снимите все фильтры и расспросите обо всем, что вас волнует. Не стесняйтесь задавать неловкие вопросы, ведь если вы сейчас чего-то не узнаете, потом неизвестность будет обгладывать ваше терпение и любовь изнутри.

Вам нужно знать все, чтобы неопределенность перестала пугать своей глубиной: кто она, чем она привлекла вашего супруга? И пусть не пытается «соскочить». Этот разговор должен стать в первую очередь его попыткой спасти вашу любовь.

Кстати, самым первым вопросом, который предстоит задать изменившему супругу, станет: «Ты хочешь сохранить семью? На что ты готов ради этого? Готов ли ты стараться для нашего брака?» И только получив удовлетворяющие вас ответы, можно перейти к этапу «спасения» семьи. Потому что один человек не может вытянуть отношения на себе. Брак — это всегда двое.

Шаг второй: месть

Определите для себя, хотите ли вы отомстить мужу. Для некоторых людей очень важно, чтобы счет в игре измен был равным. Другие просто хотят заставить партнера почувствовать себя на их месте — преданными и униженными, поэтому они требуют права на ответную интрижку.

Вам предстоит заглянуть в себя и понять, есть ли в вашей душе такое желание? Хотите ли вы изменить в отместку? Если да, то об этом придется поговорить с партнером. Или не придется, если вы хотите превратить ответную измену не в публичную порку, а в тайный способ залечить раны на задетом самолюбии.

Месть может быть и совсем другой. Сломайте его дорогой спиннинг. Поцарапайте его машину. Сожгите коллекционные комиксы. Если вы знаете, что его боль от ваших действий принесет вам удовлетворение и успокоение — дерзайте. Это действительно может помочь простить.

Шаг третий: терапия

Если вы надеетесь построить крепкие отношения, основанные на доверии, при уже свершившемся факте измены, вам обязательно предстоит обратиться к семейному психотерапевту. Только он сможет выявить потаенные проблемы, которые косвенно или напрямую привели к предательству, и направить вашу пару на путь их решения.

Внимательно отнеситесь к поиску специалиста: он должен не только располагать к себе обоих супругов, но и обладать достаточными компетенциями. Приготовьтесь к тому, что терапия — это долгий путь. Нельзя решить сложности, копившиеся годами, за пару сеансов.

Но это только поможет с балансировкой отношений в браке, а для того, чтобы пережить обиду и простить супруга, вам, вполне возможно, понадобится личный психотерапевт. На сеансах с такими специалистами людей учат переживать горе и предательство — то есть то, что произошло с вами.

Не у каждой семьи есть деньги на двух профессионалов, поэтому вы можете попробовать решить свои проблемы с прощением и гневом с помощью специальной литературы или тренингов.

Шаг четвертый: принятие

Возьмите перерыв и потратьте его на себя. Вам нужно подумать, осознать произошедшее. Самое время съездить в интересную поездку с подругами, поменять работу, сменить имидж или открыть в себе новый талант. Вдохните жизнь полной грудью и поймите, что помимо вашего мужа и его интрижки вокруг масса всего интересного. Есть целый мир за пределами ваших отношений, и он захватывающий и яркий, насладитесь им.

Вполне возможно, что после этого вы поймете, что вам больше не нужен этот брак. А, может, вы почувствуете, что очень скучаете по мужу и готовы его простить. В любом случае, вы заслужили этот перерыв, и он нужен вашей нервной системе.

Вывод

Для многих семей измена становится началом конца. Но если вы не хотите быть среди этих многих — приготовьтесь к тому, что вас ждет долгий путь прощения и работы над отношениями. К сожалению, быстрой дороги нет. И никто не пропишет вам таблетку от обиды. Поэтому мы настоятельно рекомендуем решиться на прощение только если вы уверены, что ваш брак и ваш муж этого действительно стоят.

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