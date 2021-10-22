Анатолия Цоя на съемках шоу «Звезды в Африке» чуть не задушила змея

Инцидент произошел на фоне слухов о том, что певец закрутил роман с одной из участниц проекта.

Что ждет зрителей шоу «Звезды в Африке» на ТНТ в новом выпуске от 24 октября? После ухода Розы Сябитовой обитатели лагеря на реке Лимпопо вернули себе позитивную и дружескую атмосферу. Однако к ним сразу же присоединился новый герой — актер Михаил Башкатов.

Появление мужчины было довольно эффектным. Он прибыл во время челленджа, который должен понравиться зрителям, уже посмотревшим популярный сериал «Игра в кальмара». Звезды сделали вид, что рады новому участнику, но так ли это на самом деле?

Также в новом выпуске покажут испытание за сладкую газировку. Чтобы добыть себе прохладный напиток, звездам пришлось забыть о брезгливости и вдоволь покопаться в куче навоза.

А тем временем в лагере начали обсуждать слухи о том, что Анатолий Цой и Вики Одинцова закрутили роман. Их обоюдную симпатию заметили многие участники проекта. Правда, эта романтическая история могла быстро закончится — в одном из испытаний выпуска певца чуть не задушила змея.

Кто в этот раз окажется самым слабым звеном и покинет проект? Смотрите шоу «Звезды в Африке» по воскресеньям в 20:00 на канале ТНТ.

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