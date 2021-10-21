Наргиз раскритиковала отцовские принципы рэпера Птахи на шоу «Пацанки»

Дочь артистка участвует в реалити про исправление неженственных девушек.

21 октября на канале «Пятница!» покажут очередной выпуск шестого сезона реалити-шоу «Пацанки». Он будет посвящен фестивалю талантов, который участницы устроили, чтобы показать свои сильные стороны.

На импровизированном фесте девушки пели, танцевали, исполняли цирковые номера и актерские этюды, читали собственные стихи и даже рэп. Оценивать творчество пришли директор «Школы леди» Лаура Лукина, а также певицы Анет Сай и Наргиз.

Особый номер получился у дочери рэпера Птахи, Николь Нуриевой. Девушка посвятила свое выступление отцу: на сцене она рисовала картину под чтение собственного стихотворения. После этого на сцене появился сам Птаха, но творчеством дочери он не восхитился.

«Бабушка тебя учила рисовать, но, по ходу, не научила», — сказал артист. «Папе надо вырасти и побольше обращать внимание на свое создание», — заступилась за девушку Наргиз. «У каждого есть субъективное мнение насчет отношений других людей. Прежде чем раздавать советы, надо посмотреть с другой стороны», — ответил на это Птаха. «Есть родители и есть дети. Никаких других сторон не существует. Все!» — парировала рэперу певица.

Чем же закончилась эта перепалка?

Смотрите шоу «Пацанки» на канале «Пятница!» — каждый четверг в 19:00.

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