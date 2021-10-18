«Начал заламывать руки»: звезду сериала «След» Тесля-Герасимова обвинили в изнасиловании

22-летняя Алиса Пушечкина заявила, что известный актер над ней надругался во время свидания. Мать девушки поспешила вызвать предполагаемого преступника на детектор лжи и посчитала, что он должен понести наказание.

Георгий Тесля-Герасимов дебютировал в кино в 2000 году. Зрителям он знаком по ролям в таких телепроектах, как «След», «Автономка», «Проклятый рай», «Солдаты». Несколько лет назад произошел скандал, когда актер публично признался, что изменял жене. Позже также выяснилось, что он обманывал супругу, выдавая любовницу за племянницу. После шумихи артист развелся и стал свободным.

Однако теперь Георгий снова пришел на передачу «На самом деле». На детектор лжи его вызвала 22-летняя Алиса Пушечкина и ее мама, которая потребовала, что актер понес наказание за содеянное. Молодая москвичка обвинила звезду сериалов в том, что он ее изнасиловал. Алиса рассказала, как познакомилась с ним на сайте знакомств. Однако на первом же свидании он, с ее слов, напоил ее, а затем стал домогаться.

«Он напился. Я решила убедиться, что он дойдет до номера. Оказалось, что он еще и заказал алкоголь на ресепшене в номер и продолжил пить. Когда я вошла в номер, мне стало плохо. У меня стала кружиться голова. Возможно, что он мне что-то подсыпал в ресторане. Я выпила пару бокалов, но не была пьяна. Он пьяный налетел на меня, начал заламывать руки, раздевать, замахиваться. Я начала кричать, но он закрывал мне лицо руками. В итоге он меня изнасиловал», — рассказала героиня.

Эксперты выяснили, что Алиса была облачена в алые шорты и ботфорты. Она открыла живот. Москвичка также заверила, что пробыла в отеле до утра. По ее словам, актер не хотел ее отпускать, поэтому она его умоляла перестать и отпустить ее. При этом Пушечкина не смогла снять побои, потому что их не было. Доказать то, что Георгий с ней плохо обращался, она не смогла.

«Для меня было смущение, когда она спросила про отношения с материальной помощью. Она также интересовалась, какая у меня машина, квартира. Я предложил ей увидеться, пообщаться. Она вышла в таком интересном наряде. Я хотел ее в кафе сводить, а она захотела в ресторан в центре города. Алиса также заказала дорогое вино, а также виски. Она была в опьяненном состоянии. Она хотела поехать ко мне домой, а потом предложила поехать в отель», — поведал артист.

Он заверил, что у них была интимная связь, но по обоюдному согласию. Когда в студии появилась мама Алисы, то некоторе ее показания не совпали со словами дочки. Роман Устюжанин озвучил результаты детектора лжи. Они показали, что изнасилования не было.

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