Звезды против детей: что покажут в шоу «Вундеркинды»

С 19 октября на телеканале «Пятница!» стартует шоу талантов «Вундеркинды». Уникальность проекта заключается в том, что команда звезд соревнуется с командой детей. И, по замыслу передачи, знаменитости должны угадать, какими способностями обладает каждый ребенок. Победители получают денежный приз.

Кто принимает участие в шоу «Вундеркинды»

А дети, принимающие участие в шоу, равны как на подбор. Например, восьмилетний Никита Данько из Владивостока – профессиональный диджей. Он играет на барабанах, фортепиано, прекрасно поет. Вокалом Никита начал заниматься уже в четыре года. А в этом году мальчик поступил в Академию джаза Игоря Бутмана, сразу в третий класс. На проекте прозвучит один из треков Никиты.

Одиннадцатилетний Марат Дидин — оперный певец из Петрозаводска, который неоднократно выходил на сцену Мариинского театра. Сейчас он играет в музыкальном театре Карелии. Помимо музыки, парень также увлекается современной хореографией и автоспортом.

Восьмилетняя Леонсия Оглезнева из Новороссийска – уникальная танцовщица степа, делающая 403 удара ногами в минуту. Благодаря такому таланту девочка попала в книгу рекордов Гиннеса России и завоевала титул «Золотой ребенок года».

12-летняя Арина Саяпова из Ижевска является обладательницей самых длинных волос России. Их длина в распушенном виде – 184 сантиметра. И это неудивительно: Алина никогда их не стригла. Девочка мечтает стать не парикмахером, а кинологом, как и ее родители.

Также в шоу принимают участие трехлетний гонщик болида, пятилетняя дрессировщица мини-пигов, пятилетний астроном, семилетняя эквилибристка-дрессировщица голубей, десятилетний композитор, десятилетний гипнотизер, одиннадцатилетний мальчик-магнит и многие другие уникальные дети.

Распознавать таланты будут Даня Милохин, Сергей Жуков, Александр Пушной, Наталия Медведева, Давид Манукян, Лариса Долина, Татьяна Буланова, Шура, Ренат Агзамов, Владимир Маркони и другие знаменитости.

Если звездам не удается угадать способности детей, то юные участники получают денежный приз, который в финале разделят между собой. Если же артисты называют правильный ответ, то деньги уходят в гостевой фонд, а после съемок их отправляют на благотворительность.

Роман Каграманов: «Все ребята с характером, как будто уже миллионеры»

Ведущим шоу стал Роман Каграманов. Роман рассказал, что познакомился практически со всеми юными участниками передачи. По словам ведущего, дети эрудированные, с подвешенным языком. Все ребята с характером, как будто они уже бизнесмены, зарабатывающие миллионы, считает Караманов.

На вопрос, трудно ли вести детский проект, Роман отвечает так:

«Если бы я узнал, что буду вести детский проект, то сказал бы: «Я не люблю детей», — поясняет Роман. — Пожалуйста, не надо меня в это ввязывать». Но когда ты видишь наших деток, то сразу и реагируешь по-другому. Я стараюсь их контролировать, потому что иногда они подсказывают звездам. А артисты хитрые, задают им такие вопросы, от которых ребенок не знает, как уйти».

Мы задали пару вопросов и нашим звездам! И вот что из этого получилось!

Дава: «Я бы хотел, чтобы мой ребенок пел»

— Как вы считаете, нужно ли водить ребенка по кружкам с юных лет или же лучше давать ему возможность насладиться детством?

— Как мне кажется, нужно отдавать в какой-то вид спорта, чтобы у человека появлялась дисциплина. Нужно ходить на тренировки, заниматься. Но не заставлять это делать через силу, ведь некоторые родители начинают фанатеть каким-то видом спорта вопреки талантам и желаниям ребенка.

— А вы бы хотели отдать своих будущих детей на танцы или музыку?

— В музыкальную школу с удовольствием бы отдал. Я бы хотел, чтобы мой ребенок пел. А в танцы… это такой сложный и субъективный вид спорта. Здесь должно сложиться не только твое умение танцевать, но и много других факторов, которые от тебя не зависят.

Александр Пушной: «Пусть человек будет талантливый и счастливый, чем гениальный, но несчастный».

— На ваш взгляд, в чем заключается разница между просто талантливым ребенком и вундеркиндом?

— Давайте переведем слово «вундеркинд» – это удивительный ребенок. Все дети удивительные. Но талантливому ребенку легче, чем гению, как и талантливому человеку проще по жизни, чем гениальному.

Потому что гениального не все понимают. Талантливый может хорошо устроить свою жизнь, а вот гений, если повезет, будет признан гением при жизни. Если же этого не случится, то про него скажут: «Ах, как он правильно говорил 100 лет назад!» Поэтому лучше пусть человек будет талантливый и счастливый, чем гениальный, но несчастный.

— Вы приверженец того, чтобы с детства отправлять ребенка в различные кружки?

— Иногда человек до выпускного класса может не определиться со своей будущей профессией. Я, например, закончил физфак Новосибирского факультета — и вот, чем я занимаюсь. Все, что нужно уметь в будущем, – учиться. Учиться чему-то новому, ведь новое будет появляться само собой, а старое — умирать. Например, некогда важная профессия бухгалтер скоро и вовсе перестанет существовать.

Наталия Медведева: «Я переживаю за участников, как мама»

— Как вы думаете, есть ли принципиальная разница между талантом и вундеркиндом?

— Во-первых, все дети талантливы. Но родители участников рано раскрыли в этих детях талант и смогли его усилить, обозначить. Вундеркинды, на мой взгляд – это что-то вроде сверхталанта. Вундеркинд – это человек, который узнал свой талант, поработал над ним, усилил и теперь показывает результаты выше среднестатистических.

— Какие у вас эмоции от съемок шоу?

— Каждый раз, когда я вижу по телевизору юных участников, я начинаю переживать как мама. Но больше всего я волнуюсь за то, как им может быть непросто сниматься, сравниваю со своими детьми. Они бы не сидели на съемочной площадке весь день в жарком павильоне, не жертвовали бы своим комфортом.

Смотрите шоу «Вундеркинды» на канале «Пятница!» с 19 октября в 21. 00

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