Певец Михаил Кармаш вынужден работать дворником, а лидер группы «Рок-Острова» построил замок

Андрей Малахов выяснил, как живут авторы и исполнители хитов «Милая моя, сторона родная», «Ничего не говори».

Михаил Кармаш — автор, композитор, исполнитель авторской песни. Он стал гостем передачи «Привет, Андрей», которая была посвящена душевным песням. После 50 лет он открыл в себе талант к написанию песен. Он прилетел из Барнаула и впервые на телевидении исполнил композицию «Милая моя, сторона родная».

Ведущий Андрей Малахов поинтересовался, сколько лет артисту. Оказалось, что ему 62 года. По словам Кармаша, директор школы в свое время отвел его от музыки и только спустя год он начал писать песни. В студии показали, как он живет в Алтайском крае. Там ему доводится гулять в полях среди подсолнухов. Певец показал свой дом, где вырос. Там же есть деревянная баня. По его словам, там он и написал свой хит.

Однако мало кто знает, что работает Михаил дворником.

«Это моя основная работа, основной вид деятельности. Концертов нет, приходится как-то зарабатывать. Вот эти бачки каждое утро мусоровоз оставляет в таком виде, нет бы вплотную к стене. И мне приходится каждый день их ворочать. После такой нагрузки я прихожу домой и начинаю писать новые песни. Получается очень хорошо», — поделился артист.

Также в студию пришел Владимир Захаров. Многие полюбили его за хит «Ничего не говори». Он признался, что не прижился в Москве.

«У меня здесь есть квартира, здесь есть дочка, она замуж вышла», — поделился певец.

Он вернулся в родной город Ворсма, Горьковская область. «Приглашаю вас в замок моей мечты», — объявил артист.

Лидер группы «Рок-Острова» сохранил жилетку, в которой снимался в клипе на свой хит, но теперь она ему уже мала.

«Располнел. А длинные волосы я носил всегда, еще со школы», — признался он. Вот наш огород. Тут почему сад называют огородом! О, даже есть еще помидорки. Газончики подстригаюсь здесь. Работы валом», — рассказал Владимир.

Теперь Захаров продолжает писать песни, но уже для души. С женой Светланой он уже 35 лет. Любимая женщина его во всем поддерживает.

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