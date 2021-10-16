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«Балаган у вас знатный»: кого пригласили в «Шоумаскгоон» в качестве гостя

На НТВ показали новый выпуск популярного проекта.

«Балаган у вас знатный»: кого пригласили в «Шоумаскгоон» в качестве гостя
Стас Костюшкин в «Шоумаскгоон». Фото: НТВ

В субботу, 16 октября, вышел новый выпуск популярного проекта НТВ «Шоумаскгоон». Его суть в следующем – девять звезд исполняют номера, а затем голосуют друг за друга по шкале от 2 до 9 баллов. В итоге выигрывает тот, кто набирает наибольшее количество очков.

Каждый раз на передачу приходит специально приглашенный гость. Как правило, это тоже артист. Он комментирует выступления участников и в конце выпуска решает, кому отдать свои 9 баллов. В прошлом выпуске – это был Филипп Киркоров. Сегодня в «Шоумаскгоон» пришла лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина.

«Балаган у вас знатный, ребята», — поприветствовала певица ведущих и участников проекта.

Диана Арбенина в «Шоумаскгоон». Фото: НТВ
Диана Арбенина в «Шоумаскгоон». Фото: НТВ

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