Кто из участников может вылететь из «Ледникового периода» на следующей неделе

На Первом канале вышел третий выпуск популярного проекта «Ледниковый период». В новом сезоне принимают участие Ксения Бородина, Агата Муцениеце, Никита Пресняков, Даня Милохин и другие звезды. Все они стараются научиться фигурному катанию, но не у всех получается быстро.

Вот, например, Ксения Бородина рискует покинуть шоу на следующей неделе. Ведущая «Дома-2» выступает в паре с фигуристом Дмитрием Соловьевым, однако судьи пока к ним неблагосклонны.

Татьяна Тарасова в последнем выпуске и вовсе довела Бородину до слез, указав на кучу недочетов в представленном номере. Ксения, в свою очередь, заявила, что великой фигуристкой становиться не собирается, но ей все равно обидна критика.

В итоговой турнирной таблице пара Бородиной и Соловьева занимает предпоследнее место.

А главными аутсайдерами пока считаются актриса Аглая Шиловская и фигурист Максим Шабалин. Артистка получила травму после съемок второго выпуска и в третьем принять участие не смогла. В итоге их пара получила автоматически нулевые баллы от судей и последнее место в турнирной таблице.

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