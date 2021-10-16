Участница «Ледникового периода» получила серьезную травму и не смогла выйти на лед

На Первом канале продолжается новый сезон популярного проекта «Ледниковый период». В третьем выпуске фортуна отвернулась от актрисы Аглаи Шиловской и фигуриста Максима Шабалина.

Ведущие шоу Алексей Ягудин и Алина Загитова объявили, что артистка получила серьезную травму и выйти на лед пока не сможет.

«Соответственно, их пара автоматически получает ноль баллов и попадает в номинацию на выбывание из проекта», — объявил Ягудин.

В эфире показали видеообращение Аглаи. Актриса объяснила, что после прошлой программы она получила травму и ей была проведена операция.

«К сожалению, реабилитация идет непросто и мне придется пропустить этот этап», — отметила Шиловская.

Напомним, во втором выпуске Шиловская и Шабалин предстали в образе российской Примадонны Аллы Пугачевой и музыканта Владимира Кузьмина. Несмотря на неплохие баллы за технику и артистизм, члены жюри остались недовольны исполнением номера.

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