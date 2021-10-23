Кто удивляет в шоу «Голос-10»: Волкодав, цыган и возвращение танцующего стаканчика

В юбилейном сезоне вокального проекта «Голос» продолжаются слепые прослушивания. Наставники комплектуют составы. А «Телепрограмма» тем временем представляет самых заметных участников первого этапа — некоторым из них уже повезло, а некоторым еще только предстоит выступить.

Юлия Плаксина (29 лет, Москва)

Мама двоих детей на сцене так увлеклась, что ее грудь чуть было не покинула топик, что заметила Пелагея. К ней певица и отправилась в команду.

Юлия родилась в столице, выросла и училась на Украине, участвовала в шоу «X-Фактор», где добралась до финала, штурмовала проекты «Победитель» и «Главная сцена», пела на «Новой волне» и теперь может конкурировать с самыми сильными участниками «Голоса». Уверяет, что в народе ее прозвали «черный голос России» — видимо, за особое негритянское звучание вокала.

Эстер Кандинова (30 лет, Уфа)

Спев «Карамболину», Эстер представилась Александру Градскому скромно: сама из Петербурга, любит оперу, имя переводится как «сияющая звезда». Но мы-то раскроем все карты. Вообще девушка — солистка Башкирского государственного театра оперы и балета, опытная певица и лауреат международных конкурсов.

Получила актерскую премию им. Андрея Миронова «Фигаро» и блистает не только в опере, а еще и в оперетте, в сложнейших партиях мюзиклов Эндрю Ллойда Уэббера и на концертах в дуэте с Максимом Дунаевским.

Словом, фамилию Кандинова на время хода десятого сезона «Голоса» можно слегка подкорректировать в «Кандидатова». Ведь, учитывая бэкграунд Градского как наставника (четыре победы в пяти сезонах) и его тягу к убаюкивающим оперным ариям, при удачном раскладе Эстер имеет все шансы дойти до финала на одном вокальном мастерстве.

Артур Богданов (34 года, Санкт-Петербург)

Похожий на типичного артиста театра «Ромэн» молодой человек на самом деле из Петербурга. Но работает… в театре «Ромэн»! Артур отучился в Щепке и снимался в образе цыгана в сериалах. Основал танцевальный ансамбль «Гитарный мастер», с которым колесит по стране.

В танцах Богданов выиграл множество международных конкурсов и даже дошел до финала шоу «Dance Революция» на Первом. Теперь Артур решил показать, что еще и петь умеет отменно. Болеют за него двое детей и любимая жена, которая работает с ним в театре.

Арина Данилова (17 лет, Якутск)

Та самая Арина, покорившая жюри первого сезона шоу «Голос. Дети» в 2014 году со стаканчиком Толиком в качестве аккомпанемента, подросла и готова биться за взрослый приз. Семь лет не прошли даром — Данилова заметно вытянулась, осмелела, поработала на СТС, раскрутила инстаграм-аккаунт (1,7 млн подписчиков), YouTube-канал (2,5 млн подписчиков) и дает сольные концерты.

Молодец, одним словом. А ведь ей только в конце года исполнится 18. Одно слово гены: мама — оперная певица, папа — продюсер, вот и дочка растет знающей толк в музыке и успехе.

Александр Волкодав (32 года, Бишкек)

Светловолосый Волкодав со взглядом котенка солирует в группе «К52» по всей, как уверяет сам, Киргизии. Ребята играют каверы, то есть для «Голоса» Александр как раз идеальный кандидат.

Выступал на разогреве у Сосо Павлиашвили и Доминика Джокера. И ждал своего часа с 2017 года — сначала томился в «золотом резерве», потом вмешалась пандемия, и вот его время пришло. Александр Сергеевич Волкодав готов рвать и метать. Вокалист будет выступать в любимой косухе, которая должна принести ему удачу.

«Голос-10»

По пятницам/21.30

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