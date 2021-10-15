«В самых смелых фантазиях не ожидала»: напарник в шоу «Дуэты» шокировал Федункив

Комедийная актриса Марина Федункив появится в новом выпуске шоу «Дуэты» на канале «Россия» 17 октября. Как и другим участникам, артистке необходимо угадать, кто поет вместе с ней, спрятавшись за зеркальной стеной. Узнав тайну, звезда Comedy Woman не смогла скрыть эмоций.

«Я давно так не волновалась! Когда поднялась на сцену у меня руки затряслись, микрофон из них буквально выскальзывал. Когда услышала в наушниках мерзопакостный мультяшный голос своего напарника, растерялась еще сильнее. А когда увидела, наконец, того, кому он принадлежал, это добило меня окончательно. В самых смелых фантазиях я не ожидала увидеть этого человека!»

Добавим, что в этом выпуске на сцене появятся Стас Михайлов, Михаил Галустян, Сергей Мазаев, Алсу, Роза Рымбаева, Александр Панайотов, Альбина Джанабаева и другие известные артисты.

Смотрите шоу «Дуэты» — 17 октября в 18 часов на канале «Россия».

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