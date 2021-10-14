Лера Кудрявцева: «Карина Мишулина рассказала о домашнем насилии»

17 октября в 14.00 в студию ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ придет Карина Мишулина. Актриса и дочь Спартака Мишулина, на семью которой в последние годы свалилось множество испытаний, расскажет о том, как столкнулась с насилием в своей собственной семье, а также о том, согласилась ли она признать предполагаемого внебрачного сына Спартака Мишулина своим братом.

Что может быть страшнее насилия? Домашнее насилие. Когда стыдно кому-то об этом рассказать, неловко поднять глаза и кажется, что виновата во всем сама. Довела – как любят говорить абьюзеры.

Могла ли Карина Мишулина, долгожданная и обожаемая дочь Спартака Мишулина, представить себе, что любимый мужчина поднимет на нее руку? Конечно, нет. И ни одна женщина, произнося в ЗАГСе заветное: «Да!», не может такого ужаса предположить…

— И просто вот так берет – и мне в лицо, – вспоминает Карина скандалы с мужем, который ее бил. – Простить легко – забыть сложно…

Когда я слышу такие истории, меня всегда оторопь берет. Сколько актрис – красивых, известных, обожаемых зрителями – рассказывали мне во время эфира то же самое. Как же так? Как можно поднять руку на человека, особенно на любимую женщину? Не знаю, и даже думать об этом мне больно.

«Вот она ходит кричит с перекошенным лицом», – вздыхает Карина, вспоминая, как о ней говорили люди. – Но когда тебя бьют наотмашь!

А ведь у Карины две дочки, две чудесные девочки, которые, как и все девчонки на свете, хотят расти в семье, в которой царит любовь и доброта. В этом смысле Карине повезло – она выросла именно в такой семье.

— Папа для меня – самое святое, – тепло улыбается актриса.

Тем больнее ей было, когда в 2017 году на нее и на вдову Спартака Васильевича ополчились сотни людей. Причина была проста: молодой актер Тимур Еремеев заявил, что он внебрачный сын Спартака Мишулина, и Карина вступилась за честь семьи.

— Меня пнули в самое больное, – с горечью вспоминает Карина.

Вместо того чтобы поддержать дочь Спартака Васильевича, руководство театра, в котором она служила много лет, ее уволило. Временно актриса осталась без работы – растерянная, не понимающая, что делать дальше…

— Порой помогал алкоголь – и это спасало, – откровенно рассказывает о том непростом периоде жизни актриса.

А бывшие мужья, отцы двух ее дочерей, спасать Карину не рвались. Они были слишком заняты собой и своими проблемами, чтобы вникать в проблемы бывшей супруги и по-мужски протянуть ей руку помощи.

Олег Жуков, первый муж Кристины, пришел ко мне в студию и чуть ли не в грудь себя начал бить.

— Подождите, я за восемнадцать лет всё компенсирую! – горячился мужчина.

— Восемнадцать лет вы компенсируете?! – вмешалась я, хотя обычно мне удается держать себя в руках.

Не хочу никого осуждать – неблагодарное это дело. Все равно каждый человек считает, что прав именно он, и переубедить никого не получится. Да и не стоит.

Сейчас у Карины все хорошо. Она замужем в третий раз, ее дочки называют мужа актрисы папой – у них сложились замечательные отношения.

Портить актрисе жизнь продолжает только история с внебрачным сыном Спартака Мишулина. Предполагаемым сыном, ведь точка в этой истории не поставлена до сих пор. Что Карина говорит о родстве с Тимуром сейчас? Удалось ли им найти общий язык и прийти к компромиссу? И что это об думает вдова Спартака Мишулина, для которой известие о внебрачном ребенке прогремело как гром среди ясного неба и подкосило здоровье?

Все ответы – в новом выпуске ток-шоу «Секрет на миллион» 17 октября в 14.00 на НТВ.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.