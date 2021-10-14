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Третий выпуск «Ледникового периода»: Милохин с Медведевой снова отожгут, а Преснякова вообще не узнать

В эфире Первого канала третий выпуск покажут 16 октября в 17.30.

Третий выпуск «Ледникового периода»: Милохин с Медведевой снова отожгут, а Преснякова вообще не узнать
Евгения Медведева — Даня Милохин. Фото: Первый канал

На Первом канале стартовал новый сезон «Ледникового периода», в котором профессиональные фигуристы ставят номера с артистами. В третьем выпуске пары будут кататься под музыку из известных кинофильмов.

Роман Костомаров и Анна Старшенбаум, например, переоденутся в красные комбинезоны грабителей из сериала «Бумажный дом».

Анна Старшенбаум — Роман Костомаров. Фото: Первый канал
Анна Старшенбаум — Роман Костомаров. Фото: Первый канал

Агата Муцениеце и Александр Энберт в лучших традициях золотой эпохи Голливуда исполнят романтический номер по мотивам «Моей прекрасной леди».

Гела Месхи и Яна Хохлова покажут бесподобное танго из «Запаха женщины».

Яна Хохлова — Гела Месхи. Фото: Первый канал
Яна Хохлова — Гела Месхи. Фото: Первый канал

Никиту Преснякова вообще не узнать…

Наталья Забияко — Никита Пресняков. Фото: Первый канал
Наталья Забияко — Никита Пресняков. Фото: Первый канал

Вновь отожгут на льду Евгения Медведева и Даня Милохин. Они сыграют Джокера и Харли Квинн из «Отряда самоубийц».

«Даня, поздравляю с тем, что ты попал к очень хорошим людям! – радостно объявил Тимур Родригез. – Проект обогатит тебя как артиста. Расти не как блогер, а как человек!»

Евгения Медведева — Даня Милохин. Фото: Первый канал
Евгения Медведева — Даня Милохин. Фото: Первый канал

Кстати, судить выступление будут Татьяна Тарасова, Татьяна Навка, Максим Траньков, Юлия Барановская и Тимур Родригез.

А вот какими мы увидим других участников шоу.

Янина Студилина — Виталий Новиков. Фото: Первый канал
Янина Студилина — Виталий Новиков. Фото: Первый канал
Ксения Бородина — Дмитрий Соловьев. Фото: Первый канал
Ксения Бородина — Дмитрий Соловьев. Фото: Первый канал
Татьяна Волосожар — Федор Федотов. Фото: Первый канал
Татьяна Волосожар — Федор Федотов. Фото: Первый канал
Дарья Мельникова — Максим Маринин. Фото: Первый канал
Дарья Мельникова — Максим Маринин. Фото: Первый канал

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«Ледниковый период»Агата МуцениецеАнна СтаршенбаумГела МесхиДаня МилохинЕвгения МедведеваКсения БородинаМаксим Траньков