«Жизнь других» в Польше: правда про краковскую колбасу и сериалы в монастыре

Краков называют душой Польши. Жанна Бадоева и шоу «Жизнь других» отправилась в этот старинный город, чтобы узнать побольше о привычках местного населения.

На первый взгляд, жители Кракова очень похожи на нас. Но они консервативны и очень набожны, поэтому по воскресеньям в церквях и костелах аншлаг. Поляки – одна из самых религиозных наций в современной Европе. Я познакомилась с братом Пшемыславом, монахом местного мужского монастыря.

Он рассказал, что ничто человеческое монахам не чуждо: в монастыре есть интернет и вай-фай, многие братья оформляют подписку на сайты с сериалами. Кто-то не пропускает выпуски новостей, а кто-то следит за всеми футбольными матчами. Один из братьев вообще получил удостоверение пилота. В общем, заниматься можно чем угодно, но бог и молитвы на первом месте.

Я задалась вопросом, знают ли в Кракове про краковскую колбасу. О, да, они большие ее фанаты. Едва ли не с пеленок маленькие жители Кракова узнают этот чудесный колбасный вкус. Палка колбаски стоит примерно 25-30 злотых, и вы в любое время найдете ее в каждом холодильнике или на столе местного жителя.

В польских школах 6-балльная система оценивания. За двойку с двумя минусами, конечно, никто не похвалит, но все же можно учиться дальше, а вот кол – это уже проблема.

В Польше много мигрантов из соседних стран – особенно, когда приходит время собирать урожай. Польша – страна аграрная, работы полно и на ягодных плантациях, и в садах. Оплата почасовая, от 3 до 6 долларов за час. Кто-то работает по 8 часов, кто-то по 12.

Журек – знаменитый польский суп, самый популярный на столах местных жителей. Картошка, копченые колбаски, приправа, зелень, лучок и закваска. Еще обязательно нужна сметана или сливки. Я попробовала, очень вкусный, но немного солоноватый.

Я побывала на фабрике Шиндлера в Кракове. Того самого Оскара Шиндлера, который во время Второй Мировой спасал евреев. Сейчас фабрика остановлена, в ней музей.

Часто сюда приезжают спасенные, которые работали на этой фабрике. Одни делятся воспоминаниями, рассказывают, как это было, другие молча ходят по залам и плачут. Такие места нужны, чтобы молодежь знала, какие ужасные для людских судеб последствия приносит война, как важно уметь договариваться.

Еще один любопытный факт. В Польше популярен кладбищенский туризм. Согласитесь, звучит немного пугающе. Хотя выглядит все вполне прилично: по кладбищам водят экскурсии, показывая могилы знаменитостей. Также кладбища функционируют как парки, здесь много цветов, деревьев, сюда часто приходят просто погулять.

«Жизнь других», Первый канал, воскресенье, 10.15

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