На канале «Пятница!» стартует шоу, где дети могут заработать деньги своим талантом

Для этого им нужно одурачить звезд шоу-бизнеса.

19 октября на канале «Пятница!» стартует проект «Вундеркинды» — игровое шоу, в котором дети смогут заработать деньги своим талантом. Ведущим проекта стал блогер Роман Каграманов.

По правилам новой передачи, в каждом выпуске сойдут команды звезд и детей. Первые должны будут угадать, каким талантом обладает каждый ребенок. За каждую ошибку команда детей получит денежный приз.

Для участия в программе были приглашены больше ста талантливых ребят из разных городов России от 3 до 16 лет. Среди них есть юные физики, композиторы, вокалисты, танцоры и рекордсмены. Зрители увидят обладательницу самых длинных волос России, ребенка-магнита, гипнотизера животных и других неординарных детей.

«Они эрудированные, язык подвешен. Все с характером, как будто они уже бизнесмены, зарабатывающие миллионы, — рассказывает Роман Каграманов о юных участниках. — Когда вышел мальчик, обладающий природным магнетизмом, я обалдел! Я лично приклеил ему на грудь медали, монетки и ложки и до сих пор не понимаю, как это возможно».

Свою интуицию в шоу «Вундеркинды» проверят Даня Милохин, Сергей Жуков, Лариса Долина, Татьяна Буланова, Шура, Ренат Агзамов, Александр Пушной, Дава, Владимир Маркони и другие звезды шоу-бизнеса. Организаторы программы стараются запутать знаменитостей, для этого каждому ребенку придумывается сбивающий с толка образ.

Не пропустите теле премьеру — шоу «Вундеркинды» — с 19 октября, по вторникам в 21:00 на канале «Пятница!»

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