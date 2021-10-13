Вдовец сестры Григорьева-Апполонова и его 62-летняя невеста воспользовались услугами суррогатной мамы

Судьба сестры рыжего из «Иванушек» Андрея Григорьева-Апполонова сложилась трагично. Юлия была счастлива с новым возлюбленным, который оказался тезкой ее брата и потом стал еще и однофамильцем звезды. Однако молодая женщина скончалась несколько лет назад.

Недолго думая, Андрей-младший закрутил роман с Селеной Майер. Когда она объявила о беременности, начинающий артист бросил ее. Он заверил, что полюбил женщину Тамару Збигневскую, которая чуть моложе его матери. Влюбленные стали готовиться к свадьбе, но Майер заявила, что помешает этому союзу. Она родила сына и растит его, как наследника Григорьева-Апполонова-младшего.

Однако на днях ей пришлось увидеться с экс-избранником и его 62-летней невестой. Они обвинили девушку в том, что она родила ребенка от лучшего друга Андрея-младшего Никиты. Более того, ее обвинили в том, что она также избила суррогатную мать, которая сейчас вынашивает малыша пары.

«Она сказала, что поехала к родственникам. А мне подписчики прислали скрины, где она запечатлена с Никитой Уманским. Он был мне другом», — рассказал герой передачи.

Сама Майер заверила, что это не правда и она не имела интимной близости с Никитой. Однако проверка на полиграфе показал, что это неправда. После этого Роман Устюжанин выяснил, что Селена была в квартире у артиста и видела суррогатную маму. Более того, проверка на полиграфе показала, что она толкала беременную девушку. Также Селена приносила напиток с травами суррогатной матери, что повлияло не лучшим образом на состояние девушки.

После этого ведущий Тимур Еремеев озвучил результаты ДНК-теста. Оказалось, что Майер родила ребенка не от Григорьева-Апполонова-младшего.

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