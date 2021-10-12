Новые герои «Модного приговора»: 30-летний подросток и жизнь в казарме

Рассказываем о выпусках, которые выйдут в эфире Первого канала с 11 по 15 октября.

«Мама все время меня упрекает»

Понедельник. Маша не понимает, за что так обозлились на нее родная мать и сестра:

«Мама все время меня упрекает в том, что у младшей сестры все сложилось, она замужем, есть дети, одна я такая непутевая. Матери, видите ли, со мной стыдно, а сестра и вовсе называет меня бомжихой».

Мама Людмила и сестра Дарья не согласны. Им кажется, Машу нужно срочно спасать. Она погрязла в болоте и не хочет ничего менять в своей жизни. В середине программы в студию вошел жених героини, чтобы оказать ей поддержку, а еще заявить на всю страну, что совсем скоро у них свадьба! Мама Людмила и сестра Дарья совсем не ожидали такого поворота.

«Нет зубов, зато есть опыт»

Вторник. Дочь Анна и подруга Лариса уверены, что своим внешним видом Ирина притягивает недостойных ее мужчин. Сама Ирина поняла это только после того, как последний муж выбил ей все зубы. Она не отчаивается и заявляет:

«Нет зубов, зато есть опыт». Постоянно ходит в лосинах, строит из себя «стареющую Барби» и менять во внешнем виде ничего не собирается.

«В 30 лет выглядит как пацан»

Среда. Ирина бьет тревогу: в 30 лет ее дочь Юлия выглядит как подросток и пацанка. Ей постоянно приходится контролировать дочь. А Юля уже не знает, куда деваться от маминой заботы:

«Моя мама на меня давит! Я готова сбежать на край света, только чтобы вырваться из-под ее опеки. Мне 30 лет, а контроль за мной как за пятнадцатилетней!»

Ирина считает, что ее дочка не готова к взрослой жизни, поэтому пытается ее оберегать. Во время фотосессии с Владимиром Широковым стало понятно, что Юля в маме очень нуждается, но их отношения портит чрезмерная опека. После преображения стилистами мать увидела Юлю с другой стороны и дала обещание наконец-то отпустить ее.

«Мы живем как в казарме!»

Четверг. Перед Надеждой по струнке ходят абсолютно все: и рабочие на стройке, где она занимает должность бригадира, и даже ее родные.

«Мы живем как в казарме. Мы должны вставать в 6 утра и делать то, что она хочет. А если не сделаем — скандал!» — жалуются муж и дочь.

После свадьбы мужественная супруга совсем перестала следить за собой, из отношений с мужем исчезла романтика: цветы она не принимает, а за дорогие подарки закатывает скандал. Сама Надежда не понимает, для кого ей наряжаться, ведь штамп в паспорте стоит, а значит, муж никуда не денется.

«Не ухаживает за собой»

Пятница. Нине уже далеко за тридцать, но она во всем слушается бабушку. Именно поэтому все свободное время она проводит в огороде, а об отношениях с мужчиной и речи быть не может, ведь бабушка его просто не примет.

«Да кто на нее посмотрит, если она носит обноски и совершенно не ухаживает за собой?», — задаются вопросом ее сестра и подруга.

Сама Нина уверена, что главное не оболочка. «К тому же у меня много плюсов: сама веду хозяйство и вещи покупать мне не надо — друзья отдают».

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