«Дно всплывает»: кто стал победителем третьего выпуска «Шоумаскгоон»

На НТВ завершился третий выпуск популярного проекта «Шоумаскгоон», в котором принимают участие девять популярных артистов. На протяжении всего выпуска они шутят и выступают на сцене, а в конце голосуют друг за друга от 2 до 9. В итоге побеждает тот, кто набирает максимальное количество очков.

В субботу, 9 октября, последнее место занял ведущий «Маски» Вячеслав Макаров. Коллег не восхитил его рокерский номер «Владивосток 2000». Восьмым стал Кирилл Туриченко, на седьмом месте – Карина Кокс.

Шестой – Стас Костюшкин, пятая – Алиса Мон, на четвертой ступеньке расположился Анатолий Цой. «Бронзу» забрала Юлия Паршута, а «серебро» — Марк Тишман. Победительницей третьего выпуска стала 18-летняя талантливая девушка Диана Анкудинова.

«Дно всплывает», — заметил ведущий «Шоумаскгоон» Тимур Батрутдинов.

Он имел ввиду Марка Тишмана, который в прошлом выпуске был на низких позициях, но резко вырвался вперед.

Ну, а по итогам трех выпусков лидирует Юлия Паршута.

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