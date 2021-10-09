«Как он ее тянул!»: Соловьев вытащил Бородину из списка аутсайдеров «Ледникового периода»

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина выступает в «Ледниковом периоде» с Дмитрием Соловьевым.

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина стала участницей нового сезона «Ледникового периода». Она танцует в паре с профессиональным фигуристом Дмитрием Соловьевым – тем самым, кто выступал в прошлом сезоне с Ольгой Бузовой.

В первом выпуске проекта судьи поставили паре самые низкие оценки. По их словам, Бородина совсем не чувствует лед и ей стоит поднажать. В субботу, 9 октября, Ксения реабилитировалась. Комментаторы заметили, что спортсмену Соловьеву удалось ее вытянуть.

«Как он ее тянул! Ну, надо же» — говорили они.

А соведущий Бородиной по «Дому-2» Дава и вовсе поставил паре за артистизм наивысший бал 6.0.

«Случилась химия! Но хочу отдельное спасибо сказать Диме, он большой молодец! Я кайфанул», — сказал он.

Общий бал Ксении Бородиной и Дмитрия Соловьева – 11,58.

Смотрите также: