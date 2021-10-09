«Как он ее тянул!»: Соловьев вытащил Бородину из списка аутсайдеров «Ледникового периода»

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина стала участницей нового сезона «Ледникового периода». Она танцует в паре с профессиональным фигуристом Дмитрием Соловьевым – тем самым, кто выступал в прошлом сезоне с Ольгой Бузовой.
В первом выпуске проекта судьи поставили паре самые низкие оценки. По их словам, Бородина совсем не чувствует лед и ей стоит поднажать. В субботу, 9 октября, Ксения реабилитировалась. Комментаторы заметили, что спортсмену Соловьеву удалось ее вытянуть.
«Как он ее тянул! Ну, надо же» — говорили они.
А соведущий Бородиной по «Дому-2» Дава и вовсе поставил паре за артистизм наивысший бал 6.0.
«Случилась химия! Но хочу отдельное спасибо сказать Диме, он большой молодец! Я кайфанул», — сказал он.
Общий бал Ксении Бородиной и Дмитрия Соловьева – 11,58.
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