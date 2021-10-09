«Я подарила ей скотч»: Загитова высмеяла Агату Муцениеце в «Ледниковом периоде»

Актриса выступает в проекте в паре с Александром Энбертом.

Актриса Агата Муцениеце принимает участие в популярном шоу «Ледниковый период». Артистка катается в паре с профессиональным фигуристом Александром Энбертом.

«На мне лежит огромная ответственность, — говорит Агата. – Я постараюсь сделать все, чтобы не подвести Сашу».

Во втором выпуске проекта пара исполнила номер под песню Интарса Бусулиса «Гравитация». Участники «Ледникового периода» вдохновились полетом Юлии Пересильд и Клима Шипенко на МКС.

Кстати, в прошлый раз Агата плохо завязала шнурки на коньках и, тем самым, получила порцию критики от Татьяны Тарасовой. В субботу, 9 октября, она учла свою ошибку, но ведущая шоу Алина Загитова не сдержалась:

«Я подарила я скотч, теперь должно быть все нормально», — пошутила спортсменка.

Номер судьям понравился. Татьяна Тарасова поставила высокий балл за артистизм.

«По сравнению с прошлым разом – это небо и земля. Но тебе еще надо тренироваться. Ты должна оставаться в зале еще на часок, чтобы связки подтянуть», — заявила Тарасова.

В итоге жюри поставили паре Муцениеце и Энберта – 11,62 балла.

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